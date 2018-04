Beštia na úteku: Okoličány a jeho gangstri obete strieľali, sekali a chceli zaživa upáliť

BRATISLAVA - Matka obete Okoličányho gangu tušila, že mafiáni pred spravodlivosťou zdúchnu. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala JULIÁNA BIELIKOVÁ.

Prepustenie: Takto odchádzal v roku 2008 Okoličány z bratislavského Justičáku. Zdroj:AP/TASR

Niekoľko vrážd, smrť nevinného náhodného okoloidúceho, vydieračky, ublíženia na zdraví. Za devätnásť skutkov odsúdil Najvyšší súd ľudí z Okoličányho gangu na najťažšie tresty. Róbert Okoličány, hlava mafiánskej skupiny z východu, jeho pravá ruka Róbert Nigut a strelec Jaroslav Potučko dostali doživotie. Ďalší člen gangu Jozef Leško dostal 24 a pol roka. Do basy však nastúpil len Potučko. Mama nevinnej obete Romana Straku (†25) očakávala, že miesto väzenia ujdú. Dočká sa toho, že skončia za mrežami?

Zničený život

„Trinásť rokov žijem v smútku a bolesti. Ťažko sa mi počúvajú slová obhajoby, lebo žijem v tom meste a viem, čo robili,“ povedala matka zastreleného Romana Straku Ľubica, ktorá si prišla rozsudok nad vrahmi svojho syna vypočuť. Keď sa jej sudca pýtal, čo by na záver povedala, s plačom vyslovila, že chce spravodlivosť. Na súd došla s dcérou a dvojdňový proces sledovala zo zadných sedadiel pre verejnosť. „Môj syn, chudák, pracoval, bol to čestný človek, chcel nám pomáhať. Všetko sa v minúte skončilo. Manžel mal potom mozgovú príhodu, ja som 13 rokov na liekoch, je to strašné!“povedala ešte počas pojednávania.

Bez možnosti nápravy

Okoličány ani jeho kumpáni si neprišli rozsudok do hlavného mesta vypočuť. Možno preto, aby ich rovno nezbalila justičná stráž a neodlifrovala do väzenia. Práve šéf mafiánskej skupiny zmizol krátko po vynesení rozsudku a vzápätí ho nasledoval Leško. A to napriek tomu, že ho monitorovali muži zákona. Niekoľko dní pred pojednávaním denníku Korzár povedal, že s odsúdením vôbec nepočíta. Senát, v ktorom bol aj Štefan Harabin, však rozhodol jednoznačne.

Okoličány, Potučko a Nigut podľa nich nie sú napraviteľní, a tak odobril doživotné tresty, ktoré im naparil Špecializovaný trestný súd. Jozefovi Leškovi, ktorý podľa súdu strieľal na auto Jozefa Estóka a pri streľbe zomrel aj nevinný Roman Straka, senát o pol roka znížil trest.

