AKTUALIZOVANÉ

Diaľnicu D1 v smere z Bratislavy do Trnavy uzavreli. Pri nehode zasahoval aj vrtuľník

BRATISLAVA - Diaľnicu D1 v smere z Bratislavy do Trnavy v sobotu uzatvorili pre vážnu dopravnú nehodu, ktorá sa stala na 20. kilometri. Jedna osoba pri nej zahynula, ďalšia sa vážne zranila. Na mieste zasahoval aj vrtuľník. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

Na mieste zasahoval aj vrtuľník. Ilustračné foto Zdroj:TASR

K dopravnej nehode malo podľa polície dôjsť pri zjazde do Senca, kde sa zrazili tri autá. Tento úsek bol následne niekoľko hodín neprejazdný. Polícia odporúčala preto vodičom použiť ako obchádzku starú Seneckú cestu. Vodiči hlásili však tvorbu kolón aj na tejto ceste.

Zelená vlna RTVS uviedla, že po nehode skončili dve autá mimo cesty a ľavý jazdný pruh blokovala dodávka.

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová informovala, že pri nehode utrpel 66-ročný muž zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a lekár musel skonštatovať smrť. "Pri nehode sa ťažko zranil 41-ročný muž, ktorý utrpel viacnásobné vážne poranenia celého tela. Leteckí záchranári ho previezli do nemocnice v umelom spánku. Ľahko sa zranil 42-ročný muž, ktorý sa sťažoval na bolesti chrbtice a bol prevezený do nemocnice," priblížila. K dopravnej nehode troch vozidiel, z toho jednej dodávky, malo dôjsť po 15.20 h.

TASR

Diskusia