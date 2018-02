Vstup do elektronického zdravotníctva by mal byť dobrovoľný. Ministerstvo hovorí o nevyhnutnom kroku

BRATISLAVA - Vstup lekárov do systému elektronického zdravotníctva by mal byť dobrovoľný. Uviedol to predseda strany NAJ Viktor Béreš, ktorý zároveň nesúhlasí s aktuálnou podobou elektronického zdravotníctva. Poznamenal to po štvrtkovom proteste, ktorý sa uskutočnil pred budovou Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave.

Strana poukázala aj na nedostatok sestier v systéme či na stúpajúce doplatky za lieky. Ilustračné foto Zdroj:TASR

"Rovnako by malo byť dobrovoľné aj spracovanie informácií o pacientoch. Nemôžeme súhlasiť s tým, že údaje pacientov sú bez ich povolenia centralizované," podotkol Béreš. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová pre TASR uviedla, že zavádzanie elektronického zdravotníctva považuje rezort v 21. storočí za nevyhnutný a správny krok. "Údaje v systéme ezdravie sú veľmi dobre chránené a pacienti sa teda nemajú čoho obávať,” vysvetlila hovorkyňa.

Strana poukázala aj na nedostatok sestier v systéme či na stúpajúce doplatky za lieky, predovšetkým pre alergikov či diabetikov. "S nedostatkom sestier zápasia prakticky všetky vyspelé krajiny. Rezort zdravotníctva prijíma mnohé stabilizačné a motivačné opatrenia s cieľom zabezpečiť dostatok zdravotníckych pracovníkov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti," vysvetlila Eliášová. Na margo cien liekov hovorkyňa ministerstva uviedla, že patria k najnižším v EÚ.

Strana by chcela nemocnice, ktoré patria pod vyššie územné celky, dostať späť pod správu štátu. Rovnako žiada, aby ohliadky mŕtvych vykonával Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Nechceme, aby boli zaťažovaní špecialisti alebo obvodní lekári. Úrad má dostatok prostriedkov na to, aby to mohol sám zabezpečovať, ale presúva to na lekárov, ktorí na to nemajú čas," povedal Béreš. Rezort zdravotníctva dodal, že v oblasti prehliadok mŕtvych tiel pripravil zmenu pravidiel, ktorá vedie k profesionalizácii prehliadok.

TASR

