Vo fungovaní zdravotných poisťovní by mohli nastať zmeny. Drucker chce nový zákon

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) by chcel v tomto roku predstaviť návrh komplexnej zmeny fungovania zdravotných poisťovní. Rezort plánuje pripraviť nový zákon o zdravotnom poistení aj zdravotných poisťovniach, ktorý by mal nahradiť súčasnú legislatívu.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Cieľom je komplexná zmena pohľadu na fungovanie zdravotných poisťovní. Niektoré kompetencie Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by sa mohli v niektorých častiach posilniť, čo sa týka dohľadu nad zdravotnými poisťovňami. Prvotný a hlavný zámer je, aby sme prechádzali na výsledkovo orientované zdravotníctvo, to súvisí aj so štandardami, ktoré sa zavádzajú," povedal Drucker.

Šéf rezortu by chcel vytvoriť aj priestor na zavedenie doplnkového zdravotného poistenia. "To je náš zámer v súlade s programovým vyhlásením vlády. Je to kľúčová vec, ale v prvom rade, čo od toho očakávame najviac, je prechod na výsledkovo orientované zdravotníctvo, to znamená odmena za dosiahnutý výsledok a nie za realizovaný výkon" zhrnul.

Drucker vysvetlil, že doplnkové zdravotné poistenie by sa mohlo týkať napríklad doplatkov na lieky či úhrady vyšetrení, ktoré by si pacient chcel dať urobiť nad rámec štandardnej diagnostiky či liečby.

