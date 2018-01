V Martine by mala vyrásť nová univerzitná nemocnica. Stáť nás bude stovky miliónov eur

MARTIN - V Martine by mala do troch rokov vyrásť nová univerzitná nemocnica. Nachádzať sa má v blízkosti Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, pričom náklady na jej výstavbu majú dosiahnuť asi 200 až 250 miliónov eur.

Univerzitná nemocnica plánuje vo svojom terajšom areáli ešte niektoré rekonštrukcie. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

"V krátkom čase pripravíme alebo predložíme materiál do medzirezortného pripomienkového konania, následne na vládu, s cieľom vybudovať úplne novú univerzitnú nemocnicu v Martine v areáli alebo v blízkosti Jesseniovej fakulty, ktorá by spĺňala najnovšie požiadavky, či už na vzdelávanie, ale aj na vysokošpecializované pracoviská," informoval vo štvrtok na brífingu v priestoroch Univerzitnej nemocnice v Martine minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).

"Myslím si, že aj vzhľadom na to, v akom historickom priestore sa nachádzame a možnosti, ktoré táto dispozícia nemocnice ponúka, je toto najlepšou alternatívou pre budúcnosť výučby medikov, ale aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti," skonštatoval šéf rezortu zdravotníctva.

Univerzitná nemocnica plánuje vo svojom terajšom areáli ešte niektoré rekonštrukcie, časť priestorov si tam po vybudovaní novej - všeobecnej chce na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ponechať a neskôr postupne transformovať na paliatívne lôžka.

Nad slovenské pomery

Projekt, ako zdôraznil generálny riaditeľ nemocnice v Martine Dušan Krkoška, je reálny vďaka vynikajúcej spolupráci s lekárskou fakultou. "Veľmi nás teší, že práve v Martine bude stáť prvá lastovička, kde môžeme ukázať, že je možné manažovať akútnych pacientov na európskej úrovni. V nemocnici budú najmä akútni pacienti a bude tam maximálne efektívne využívané každé lôžko," načrtol. Nové zdravotnícke zariadenie bude mať podľa slov Krkošku dostatok odborníkov.

Dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Ján Danko podľa svojich slov verí, že v Martine sa podarí vybudovať nemocnicu, ktorá bude nad slovenské pomery. "Nechceme veľké zariadenie, veľa postelí, ale aby bola špičková starostlivosť o pacientov a aby aj študenti mali vzdelanie na úrovni," doplnil.

"Očakávame, že výstavba tejto nemocnice by mohla byť dokončená až na kľúč do troch rokov, vzhľadom aj na pokročilosť niektorých plánov a projektov. Nie je to žiadna nová myšlienka, na tomto zámere sa pracuje už asi štyri roky," ozrejmil Drucker.

Minister zdravotníctva podľa svojich slov absolvoval vo štvrtok aj stretnutie s predstaviteľmi Európskej investičnej banky, ktorá by sa mohla podieľať na spolufinancovaní. Predpokladaný objem finančných prostriedkov je podľa neho niekde na úrovni 200 - 250 miliónov eur kompletne s vybavením a je aj predmetom kompletne predloženého materiálu, štúdie. Projekt vyhodnotí aj Inštitút finančnej politiky Hodnota za peniaze. Drucker plánuje materiál na rokovanie vlády predložiť v priebehu alebo koncom februára.

TASR

