Súkromná poisťovňa navrhuje zvýšiť doplatky na lieky. Drucker je proti

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva nesúhlasí s návrhom na zvyšovanie doplatkov mnohých liekov, s ktorým prišla súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera. Ako v stredu informoval šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), nárast doplatkov pri viacerých liekoch v priemere o 70 percent považuje za absolútne neakceptovateľný. V niektorých prípadoch mali doplatky vzrásť aj o stovky eur.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Zdroj:AP/TASR

O preplácaní liekov z verejného zdravotného poistenia sa rozhoduje v tzv. procese kategorizácie. Kategorizačná komisia návrh Dôvery v januári zamietla. Následne sa súkromná poisťovňa odvolala na Kategorizačnú radu, tá už odporučila Druckerovi zmeny v doplatkoch za lieky schváliť. Minister súhlasí s tým, že navrhované zmeny majú oporu v legislatíve, upozornil však, že sa postupovalo príliš technokraticky a medicínske hľadisko sa nebralo do úvahy.

"Dôvod, prečo nesúhlasím s takýmto navýšením, je jednoduchý. Vyhláška alebo zákon trochu necitlivo až príliš technokraticky pristupuje k takejto revízii. Nebolo vôbec zohľadnené medicínske hľadisko, ktoré bolo vypracované a na jeho základe rozhodovala aj Komisia," vysvetlil Drucker. Zároveň avizoval, že legislatívu v najbližších týždňoch zmení, aby sa takéto situácie neopakovali.

Návrh na zvýšenie doplatkov od apríla 2018 by znamenal pre zdravotné poisťovne podľa Druckera úsporu asi 15 miliónov eur počas nasledujúceho roku. Zvýšenie by sa dotklo liekov na neurologické, endokrinologické či psychiatrické ochorenia, alebo liekov pre diabetikov. Vyššie doplatky by tak pocítili desaťtisíce pacientov, s čím Drucker nesúhlasí. Ako hovorí, jedna vec je ministerská vyhláška a druhá zdravý rozum.

Dôvera kritizuje ministerstvo

Dôvera sa bráni. Rezort zdravotníctva si podľa nej svoje úlohy neplní dôsledne. "A nerobí revíziu úhrad liekov tak, ako má, preto sme navrhli, nech je napravená tak, aby to bolo v súlade so slovenskou legislatívou," povedal PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. Na lieky sa podľa poisťovne totiž vynakladá viac peňazí z odvodov slovenských pracujúcich, ako by malo a pacienti platia za lieky vyššie doplatky, ako by v skutočnosti mali.

"A na tomto neporiadku zarábajú farmafirmy, pretože vyššie ceny liekov im prinášajú vyššie zisky," uviedol Štepianský.

Poisťovňa zároveň pripomína, že rezort vypísal revíziu úhrad v dostatočnom časovom predstihu so zámerom, aby výrobcovia mali dosť času na zníženie cien tak, aby nevznikli neúmerné doplatky.

"Navyše, ministerstvo aktívne vyzvalo držiteľov registrácie liekov na zníženie cien, mali teda možnosť znížiť ceny svojich liekov, ale neurobili to," povedal Štepianský. Na informáciu o liekoch, pri ktorých by mohli vzniknúť doplatky rádovo v stovkách eur, dodal, že "aj tu platí, že je dostupná alternatíva bez doplatku alebo s nižším doplatkom v porovnateľnej referenčnej skupine".

Redakcia Aktuálne.sk je súčasťou vydavateľstva NMH, a.s., ktorého akcionárom je finančná skupina Penta.

TASR

Diskusia