Slováci odovzdali vlani do lekární niekoľko ton nespotrebovaných liekov. Tie nakoniec končia v spaľovniach

BRATISLAVA - Slováci odovzdali minulý rok do lekární takmer 134 ton nespotrebovaných liekov, predvlani to bolo viac ako 118. Tie nakoniec končia v spaľovniach. Za ich zber je zodpovedný Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Lieky sa z lekárni zbierajú na jar a jeseň. Ilustračné foto Zdroj:Shutterstock.com

Lieky sa z lekárni zbierajú na jar a jeseň. "Vlani ich odovzdalo 2154 lekární," povedala hovorkyňa ŠÚKL Alica Štrbavá. Najviac liekov odovzdali ľudia v Bratislavskom kraji, najmenej v Nitrianskom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji.

Lieky by sa po skončení exspirácie nemali vyhadzovať do odpadu či splachovať. Liečivo v nich obsiahnuté sa môže podľa ŠÚKL dostať do pôdy a podzemných vôd, čím je okrem životného prostredia ohrozené aj ľudské zdravie.

Zbierať nespotrebované lieky je lekáreň povinná. O zaobchádzaní s nespotrebovanými liekmi má mať prevádzkovateľ lekárne v jej priestoroch viditeľný oznam.

TASR

