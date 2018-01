SaS kritizuje eZdravie. Ministerstvo zdravotníctva hovorí o šírení poplašných správ

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS tému eZdravie politizuje, tvrdí Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Jej pondelkové vyjadrenie označilo za šírenie poplašných správ.

"Odmietame tvrdenia, že všetko je zlé," uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Nábeh elektronického zdravotníctva do praxe si podľa nej vyžaduje čas, lekári sa musia dostatočne oboznámiť so systémom. "MZ si uvedomuje objektívne dôvody, pre ktoré sa nie všetci poskytovatelia dokázali pripojiť včas a bude na ne prihliadať," povedala Eliášová s tým, že žiadny lekár, ktorý nebude po 1. januári pripojený do systému elektronického zdravotníctva z akéhokoľvek objektívneho dôvodu, nebude nijakým spôsobom sankcionovaný.

Nespochybniteľné benefity

Benefity, ktoré elektronické zdravotníctvo prinesie, sú podľa MZ nespochybniteľné. "Sme presvedčení, že po dôslednom oboznámení sa s fungovaním systému, bude aj práca lekárov s ním plynulá," myslí si Eliášová. Elektronické zdravotníctvo podľa nej v praxi prináša viaceré výhody, napríklad rýchly prístup k zdravotným záznamom a k potrebným informáciám.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) tvrdí, že diskutoval o tejto problematike aj s lekármi na viacerých odborných stretnutiach a je informovaný o tom, s čím sa pri zavádzaní elektronického zdravotníctva stretávajú v praxi. "Podnety, ktoré adresovali poskytovatelia MZ SR, sú riešené v úzkej súčinnosti a neodkladne s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré ich operatívne vybavuje," povedala Eliášová.

Technické problémy za sto miliónov

SaS kritizuje štart eZdravia. Nepáči sa jej, že lekári majú technické problémy. Tie by podľa nej nemali byť, "lebo na zriadenie systému sa použilo viac ako sto miliónov eur". SaS preto podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z možného spáchania trestných činov v súvislosti so zavedením elektronického zdravotníctva a pre porušovanie povinností verejných činiteľov. Podľa SaS mohlo dôjsť k machináciám pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Poslankyňa NR SR a členka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS) avizovala, že chce iniciovať poslanecký prieskum v NCZI. Ak v oblasti eZdravia podľa SaS nenastane posun, jej poslanci navrhnú na marcovej schôdzi zrušenie zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. SaS bude opätovne žiadať Najvyšší kontrolný úrad o kontrolu súčasného stavu elektronického zdravotníctva. Obráti sa aj na Európsku komisiu, konkrétne na OLAF, aby prešetrili nakladanie so zdrojmi občanov EÚ.

