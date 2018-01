Poplatky na urgente robia problémy. Drucker chce doriešiť kritéria pre tehotné ženy a deti

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) opäť otvára tému poplatkov na urgentných príjmoch v nemocniciach. Chce došpecifikovať kritériá pre tehotné ženy a deti, teda v akej miere a kedy od nich lekári nemajú požadovať poplatok 10 eur. Takáto výška poplatku je pritom na urgentoch v nemocniciach nová, platí od novembra minulého roka.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Drucker s týmto rozhodnutím prichádza po tom, čo sa na poplatok sťažoval na sociálnej sieti muž tehotnej ženy z Nitry. Na prípad upozornil Denník N a Aktuality.sk. Ten médiám povedal, že jeho tehotná žena mala bolesti a bola presvedčená, že prichádzajú príznaky pôrodu, a tak ju muž zaviezol na pôrodnícky príjem. Lekári žene povedali, že to bol planý poplach a žiadali desať eur za to, že prišli do nemocnice na pohotovosť.

Poplatky vyberať s rozumom

Drucker pre Denník N povedal, že má informácie, že situácia sa odohrala inak, ako tvrdí muž tehotnej ženy. Voči mužovej interpretácii sa ohradila aj nitrianska fakultná nemocnica a za výberom poplatku si stojí. Drucker však pripomenul, že nemocniciam prízvukoval, aby poplatky na urgentoch vyberali rozumne.

"Minister dal úlohu svojmu tímu, aby v spolupráci s odborníkmi z urgentných príjmov došpecifikovali ďalšie kritériá pre deti aj tehotné ženy," povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Na ministerstve podľa nej teraz pripravujú súhrnnú správu fungovania systému za dva mesiace od jeho spustenia do prevádzky.

"Rezort je následne pripravený na základe zistení zvážiť prípadne ďalšie kroky," uviedla Eliášová.

Nová desaťeurová výška poplatku na urgentoch v nemocniciach platí od novembra minulého roka, dovtedy sa platili dve eurá. Takýto poplatok má odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém. Úhrada sa nemá týkať chorých, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Na urgente v nemocniciach by nemali teda napríklad platiť pacienti s čerstvými úrazmi, tiež tí, ktorým sa tam venujú viac ako dve hodiny alebo ľudia s nutnosťou hospitalizácie.

TASR

