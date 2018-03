Našli sa aj takí, čo sa ministerky zastali: Rodinné väzby Kalavskej ju nemusia dopredu diskvalifikovať

BRATISLAVA - Rodinné väzby novej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) ju nemusia vo funkcii dopredu diskvalikovať. Myslí si to Dušan Zachar z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Podľa neho je ale dobré, že verejnosť o jej rodinných prepojeniach a možných konfliktov záujmov vie. Ministerka, naopak, akýkoľvek konflikt záujmov odmieta.

Kalavskej manžel pracuje pre firmu, ktorá má zmluvy na klinické skúšanie liekov s viacerými slovenskými štátnymi nemocnicami - dozoruje tam klinické štúdie v škandinávskych a pobaltských krajinách. Erich Kalavský pôsobil v minulosti aj pre farmafirmu, v ktorej mal na starosti kategorizáciu liekov, upozornil denník Sme.

Ministerkinho svokra, s ktorým sa Kalavská podľa jej tvrdení stretáva už sporadicky, zase v Česku súdia pre úplatok, ktorý mal dať pri jednej zákazke.

"Myslím si, že to dopredu novú ministerku nediskvalifikuje. V každom prípade je dobré, že o týchto rodinných prepojeniach a možných konfliktoch záujmov vieme. Verejnosť tak dokáže lepšie kontrolovať jej rozhodnutia v dotknutých agendách, ktoré bude zároveň sledovať oveľa ostražitejšie," povedal Zachar.

Podľa neho by bolo vhodné, "aby ministerka proaktívne, hoci aj nad rámec zákona, deklarovala, kde prichádzala ona sama alebo jej rodinní príslušníci či blízki do styku so zdravotníctvom, čo môže pomôcť pri predchádzaní zbytočných pochybností v budúcnosti".

Kalavská na tento návrh neodpovedala. "Kategoricky odmietam akýkoľvek konflikt záujmov a akékoľvek prepojenie," dodala.

