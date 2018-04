Milióny od chorých: V zdravotníctve sociálnej vlády platia chorí za lieky na recept dvesto miliónov eur ročne

BRATISLAVA - Milý pacient, mám pre vás dobrú správu. Vaša choroba sa dá liečiť. Tu je recept, nech sa páči, - povie lekár a pacient sa vyberie do lekárne. Myslí si, že keď je liek na recept, bude platiť len „spoluúčasť“ a zvyšok zaplatí poisťovňa. No v mnohých prípadoch to tak nie je.

Andrea Kalavská: Srdcovou záležitosťou novej ministerky zdravotníctva je práve lieková politika. Zdroj:TASR - Marko Erd

Len minulý rok dostali pacienti recept na viac ako 10 miliónov balení liekov, ktoré si museli celé zaplatiť, píše Martina Utešená pre týždenník PLUS 7 DNÍ. Dali za ne vyše 70 miliónov eur z vlastného vrecka. Na doplatkoch za lieky na predpis zaplatili 145 miliónov. Tieto čísla každý rok stúpajú, a to sme do nich nezapočítali voľnopredajné liečivá, iba lieky na recept.

Liek pre tehotné

Uveďme jeden príklad z mnohých. Tabletka s účinnou látkou progesterón. Pomáha odstrániť poruchy menštruačného cyklu, ale lekári po nej siahnu najmä pri tehotných v prvom trimestri, ktorým hrozí potrat. Nahrádza prirodzený progesterón a pomáha udržať tehotenstvo v prvých troch mesiacoch. Dobre ho pozná každá žena, ktorá absolvovala umelé oplodnenie. Užíva aj osem tabliet denne a jedno balenie lieku spotrebuje asi za štyri dni.

Do lekárne si vykračuje s receptom na liek, z nej s účtom na päťdesiat eur. Lieky za túto sumu jej nevystačia ani mesiac. Na pokladničnom bloku z lekárne je napísané, že zdravotná poisťovňa poskytuje za tabletky nulovú úhradu, čím sa liek proti potratu dostáva do kategórie dobrovoľných antikoncepčných tabletiek či liekov na bolesť.

Oslovili sme všetkých členov kategorizačnej komisie ministerstva zdravotníctva, ktorá rozhoduje, koľko za liek zaplatí poisťovňa a koľko pacient. Pýtali sme sa na jediný dôvod, prečo by si ženy tento dôležitý liek priamo z rúk lekára mali platiť samy. Pred štyrmi rokmi to tak nebolo.

