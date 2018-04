Kalavská chce lepšie vybavené nemocnice. Za prioritu určila i dostavbu Rázsoch

BRATISLAVA - Nová šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) chce lepšie vybavené nemocnice, bližšie sa plánuje pozrieť aj na problematiku dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Počas svojho "ministrovania" chce dať do popredia i dostavbu bratislavských Rázsoch, rezort pracuje aj na tvorbe pravidiel obmedzenia zisku zdravotných poisťovní či príprave nových štandardov, ktoré majú zaručiť, aby pacientov liečili všade rovnako.

"Chcem, aby pacienti pri vstupe do nemocníc cítili, že je o nich záujem," odpovedala Kalavská na otázku, čo bude pre ňu v rezorte prioritou. Do konca tohto roka sľubuje v nemocniciach tisícky nových postelí, pripomína, že mnohé zdravotnícke zariadenia budú mať onedlho i nové MR prístroje či lineárne urýchľovače.

Kalavská je za pacientsky orientované zdravotníctvo. Napríklad v štátnych nemocniciach už prebiehajú školenia na lepšiu komunikáciu s pacientmi, rezort pripomenul, že aj tento rok pôjdu na rekonštrukciu nemocníc desiatky miliónov eur. V tomto roku by v štátnych nemocniciach mohol pacient pred hospitalizáciou dostať aj balíček s hygienickými potrebami. "Plánujem pokračovať v rozrobenej práci bývalého ministra Tomáša Druckera," povedala Kalavská.

Nová šéfka rezortu hovorí aj o zavádzaní štandardných diagnostických a terapeutických postupov, o ktorých potrebe sa debatuje už roky. Tie majú pacientom na Slovensku pri viacerých diagnózach zabezpečiť, aby sa im dostalo rovnakej diagnostiky a liečby bez ohľadu na to, v akom meste pôjdu do nemocnice, či ktorého lekára navštívia. Pri niektorých medicínskych odboroch by sa do praxe mohli začať zavádzať tento rok.

Kalavská si uvedomuje nedostatok chronických lôžok na Slovensku. Problematiku by mal riešiť zákon o dlhodobej starostlivosti, ktorý je "jedným z ťažiskových cieľov v legislatívnom pláne úloh na tento rok". "Cieľom je vytvorenie zariadení, ktoré budú poskytovať zdravotno-sociálnu starostlivosť, tiež sa upravia podmienky na oprávnenie a prijímanie dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti a spôsob jej financovania," uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Rezort pracuje aj na tvorbe pravidiel na obmedzenie zisku zdravotných poisťovní. Koncept by mohol byť známy tento rok. Zdravotné poisťovne by sa v budúcnosti mohli hodnotiť podľa toho, ako si plnia svoje povinnosti napríklad z pohľadu odvrátiteľnej úmrtnosti či chorobnosti. "A aj podľa úspešnosti týchto ukazovateľov by bola následne poisťovňa hodnotená a mala by priznanú istú odmenu," uviedol rezort s tým, že sa hovorí o primeranosti zisku v súvislosti s výkonom správy, "teda aby bol kladný hospodársky výsledok primeraný v súvislosti s výkonom správy".

Pre Kalavskú bude prioritou aj dostavba bratislavských Rázsoch, tento projekt chce "posunúť čo najviac dopredu". Rozostavaný skelet Rázsoch by sa mohol začať búrať najskôr na jeseň tohto roka, na mieste sa má časom postaviť nová univerzitná nemocnica.

