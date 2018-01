Drucker odmietol názor, že systém nefunguje: Ezdravie je projekt, ktorý Slovensko potrebuje

BRATISLAVA– Projekt ezdravie je zmena, ktorá sa žiada už desať rokov. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to vyhlásil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Ezdravie podľa neho predstavuje platformu, ktorá integruje rôzne informačné systémy používané ambulantnými lekármi, nemocnicami, stomatológmi či lekárňami.

Na posun termínu zavedenia ezdravia podľa Druckera nebol dôvod.Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Keby sme povedali, že ezdravie nebudeme nasadzovať, lebo je tu skupina lekárov, ktorá na to nie je pripravená alebo ktorej sa to nepáči, tak ho nikdy nenasadíme," vyhlásil minister. Podľa neho treba pomôcť tejto skupine ľudí aj zľavením podmienok. "Ezdravie je projekt, ktorý Slovensko potrebuje, ktorý je nevyhnutný a je na nás, aby sme dobre zvládli komunikáciu,” povedal Drucker s tým, že sa nájdu ľudia, ktorým sa to nepáči. "Ak týchto predvedieme pred kameru, vytvorí sa obraz, že je to úplná katastrofa,” dodal.

Poslanec Národnej rady SR za OĽaNO a podpredseda parlamentného zdravotníckeho výboru Alan Suchánek vyjadril názor, že projekt ezdravie sa začal v roku 2008 koncipovať príliš široko a komplikovane namiesto rýchleho zavádzania jednoduchších čiastok projektu a následného overovania ich funkčnosti v praxi. "Mne sa zdá, že to riešenie u nás nebolo dobré začaté. Buď to robili nekompetentní ľudia, alebo ľudia, ktorí sa na tom potrebovali nabaliť,” myslí si poslanec.

Zavádzanie projektu trvalo podľa neho dlho práve pre jeho komplikovanosť, čo ako problém vnímalo aj nové vedenie rezortu a Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). "Rozdelili to na jednotlivé čiastky, museli posunúť spustenie ezdravia na rok 2018,” pripomenul Suchánek s tým, že spustiť sa podarilo erecept a s problémami lekársku správu. Problémy má podľa neho aj zdravotná knižka a laboratórium sa spustiť nepodarilo.

"Cez to všetko tvrdím a dávam ministrovi za pravdu, že to bolo treba spustiť, pretože desať rokov to nebolo pod verejnou kontrolou. Takto to bude pod verejnou kontrolou a verejným tlakom na efektivitu,” vyhlásil poslanec. Podľa jeho slov príprava na ezdravie nebola dostatočná, čo mali tvrdiť lekárske organizácie aj firmy, ktoré mali ezdravie aplikovať u lekárov a ešte v decembri 2017 nemali certifikácie. Suchánka preto zarazilo prijatie zákona aj so sankciami.

Drucker odmietol názor, že systém nefunguje, a poukázal na fakt, že je v ňom 77 percent elektronických receptov. Na posun termínu zavedenia ezdravia podľa neho nebol dôvod. ”Termíny sa posúvali x-krát. Každý jeden posun termínu znižuje schopnosť a ambíciu prostredia, že sa to niekedy naozaj spustí. Naopak, vytvára rezignáciu a chronický odpor proti tomu. Nebola žiadna alternatíva, ako povedať áno, od 1. januára sa to spustí,” konštatoval minister, ktorý sa vyjadril aj k sankciám za nepoužívanie systému.

”Sankcie nebudú, pokiaľ sú objektívne prekážky na strane poskytovateľa,” povedal. Avizoval súčasne kontroly u poskytovateľov, ktorí majú potrebné technické vybavenie, nezaregistrovali žiadnu chybu, systém majú pripravený, nepoužívajú ho a nemajú zdôvodnené prečo. "Kontroly tam pôjdu a ich výsledkom bude posúdenie týchto prekážok," doplnil Drucker.

Pokuty podľa neho nebudú udeľované paušálne. Ak sa poskytovateľ v systéme úspešne prihlásil, vyskúšal ho a odvtedy nechodia žiadne dáta, pôjde sa na kontrolu prezistiť príčina. "Ak tam nebudú riadne prekážky, tak bude sankcia," povedal šéf rezortu, ktorý zároveň vyhlásil, že lekárov treba upokojiť a pomôcť im, netreba z nich robiť "hnanú zver" a kriminalizovať ich. "Sme pripravení im pomôcť, na druhej strane musíme vytvárať podmienky na to, aby sme sa posúvali vpred,” dodal Drucker.

TASR

