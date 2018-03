Budúce mamičky bijú na poplach: Na Slovensku sa chystá masové rušenie pôrodníc

BRATISLAVA - Slovensko príde o zopár pôrodníc. Rodičky a ich rodiny vraj majú za kvalitou cestovať. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala MARTINA UTEŠENÁ.

Rodí sa menej detí: V časoch, keď sa sieť pôrodníc plánovala, rodilo sa na Slovensku oveľa viac detí. Zdroj:TASR/AP

Nemocnice, v ktorých sa narodí menej ako päťsto detí ročne, budú zrejme zanikať. Je jedno, aké pekné majú kachličky v kúpeľni a aký usmievavý personál sa tam o rodičky stará. Gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť odovzdala ministerstvu zdravotníctva koncepciu, podľa ktorej sa budeme mať všetci lepšie, keď budú pôrody patriť do rúk veľkých nemocníc a tie malé zaniknú. O štvrť roka oznámi ministerstvo zdravotníctva svoj plán.

Tristopäťdesiatdva detí

Priestory pôrodnice v Banskej Štiavnici, do ktorej chodili rodiť aj ženy z Bratislavy, sú už dva roky opustené. Nie je v nich ani funkčná dialýza, ktorú mali pacienti dostať. Aby sme vás uviedli do obrazu - mesto si totiž priestory prenajalo za symbolické euro s cieľom urobiť na oddelení dialýzu, no to sa zatiaľ nestalo. Pacienti stále cestujú za prečistením krvi do Banskej Bystrice.

Ďalšia pôrodnica na zatvorenie bola vo Svidníku. Prevádzkovateľ pôrodnice, Svet Zdravia, oznámil, že s pôrodmi od februára končí. Za minulý rok sa tam narodilo len tristopäťdesiatdva detí, a to je podľa odborných odporúčaní málo na to, aby sme mohli hovoriť o bezpečí a kvalite.

Pôrodnica bola vo finančnej strate a začala mať aj problémy s atestovanými lekármi. Keď ministerstvo zdravotníctva určilo pevnú sieť nemocníc s urgentmi prvého a druhého typu, Svidník sa ocitol mimo nej. Aj to bol dôvod, prečo sa prevádzkovateľ rozhodol pôrody vo svojej nemocnici zastaviť. „Ak raz nemocnica nespĺňa medicínske kritériá na zaradenie do pevnej siete poskytovateľov urgentnej a akútnej zdravotnej starostlivosti, potom nemožno očakávať, že dokáže vytvoriť dlhodobé podmienky na bezpečnú prevádzku akútneho oddelenia typu pôrodnice alebo neonatológie,“ povedal riaditeľ medicínskeho úseku siete regionálnych nemocníc Svet zdravia a lekár Róbert Hill.

