Austrálske včely, konský kolagén či placenta: Diabetická noha nemusí byť amputovaná

BRATISLAVA - V liečení chronických rán pri diabetickej nohe môžu pomôcť obaly placenty. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísl PETER KUBÍNYI.

Tristosedemdesiattisíc pacientov: Toľko má v chorobopise napísané - cukrovka, z nich 8 563 aj diagnózu diabetická noha. Zdroj:Július Dubravay

Tak to v živote chodí. „Tridsaťtri rokov som úplný abstinent, nefajčím, usilujem sa dodržiavať správnu životosprávu, no a vlastne odvtedy to všetko na mňa lezie,“ rozpráva muž, ktorý leží na ošetrovacom stole Diabetologického centra v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni.

„Akoby nestačilo, že mám cukrovku, tridsať rokov som na tabletkách, vlani v septembri sa k tomu pridala rana vzadu na pravom chodidle. Netuším, ako som k nej prišiel.“ Áno, má ju presne tam, kde je Achillova päta, a v prenesenom význame je vlastne Achillovou pätou tohto pacienta. „V septembri bola menšia, ale nehojila sa, naopak, začala sa zväčšovať a ja som sa bál, že prídem o nohu. Naozaj to vyzeralo veľmi zle.“

Jeden zo stotisíc

Takýchto príbehov máme na Slovensku veľmi veľa. Tristosedemdesiattisíc pacientov s diagnózou cukrovka, z nich 8 563 s diagnózou diabetická noha. A pribúda ich. Každý rok okolo 1 300 nových prípadov a 490 amputácií na dolných končatinách. To je to, čoho sa diabetici obávajú zrejme najviac, a hrozí to v podstate každému z nich. Dvadsať- až päťdesiatnásobne vyššie riziko amputácie dolnej končatiny ako vo zvyšku populácie. Ak sa pridajú ďalšie ťažké ochorenia, napríklad problémy so srdcom alebo s obličkami, hrozivý kruh sa uzatvára, pacient je v pasci.

Poškodenie nervov, ciev, tkanív, vznikne rana, infikuje sa, infekcia prejde do hlbších tkanív, až sa dostane ku kosti a... O takýchto ranách hovorila na minulotýždňovej tlačovej besede v Bratislave doktorka Šárka Sekorová z českého Národného centra tkanív a buniek. „V Európskej únii je to problém asi desať miliónov ľudí, na Slovensku približne stotisíc,“konštatovala a definovala, že chronickou sa rana stáva, keď sa nehojí šesť až deväť týždňov. Lenže niektoré sa nezacelia ani po mesiacochči rokoch.

Celý článok môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU <<<

Plus 7 dní

Diskusia