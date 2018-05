Zuzana Ďuricová-Hájková: Modlím sa za Kotlebu a jeho dušu

BRATISLAVA - Slováci ešte stále nie sú vyrovnaní s tým, že chlap tanečník nemusí byť divný, hovorí po dvadsiatich rokoch na scéne riaditeľka Divadla Štúdio tanca a dnes už i občianska aktivistka Zuzana Ďuricová-Hájková.

Opäť slobodne: Divadlo Štúdio tanca oslavuje v týchto dňoch dvadsať rokov svojej existencie. Dnes tvorí opäť slobodne. Zdroj: Divadlo Štúdio tanca

Je rodená Bratislavčanka. Vyštudovala choreografiu na Vysokej škole múzických umení a v roku 1996 prijala ponuku šéfovať baletnému súboru Štátnej opery v Banskej Bystrici. Rozhodnutie to nebolo jednoduché. Predsa len, odísť z hlavného mesta s množstvom príležitostí na stredné Slovensko, kde v tom čase o kultúrnom vyžití nemohla byť ani reč, si žiadalo možno aj istú dávku odvahy. No, ako dnes hovorí, vďaka tomu si v roku 1998 splnila svoj sen založiť tanečné divadlo.

Hoci počas jeho dvadsaťročnej existencie zažila veru kadečo, pri spomienke na obdobie nie tak dávne má ešte dnes nepríjemné zimomriavky. Nečudo, pred pár mesiacmi divadlu tanca reálne hrozil koniec. Nepáčilo sa totiž bývalému banskobystrickému županovi Marianovi Kotlebovi.

„Ľudia žili v strachu. Nikdy by mi nenapadlo, že také čosi je v demokratickej krajine vôbec možné,“ prezradila ZUZANA ĎURICOVÁ-HÁJKOVÁ (55) v rozhovore s Janou Šimíčkovou.

Lepšie sa vám dýcha?

No pravdaže! Dýcha, spáva, chodí do práce. Všetko.

Ako ste prežívali župné voľby v roku 2017?

Bytostne. Vedela som, že je to buď, alebo. Vtedy už zo mňa bola zanietená občianska aktivistka bojujúca proti akémukoľvek prejavu neonacizmu a rasizmu.

Vášmu divadlu šlo o existenciu, pretože jedným z predvolebných sľubov Mariana Kotlebu bolo, že vás zruší a 20. výročie by ste tak možno už neoslávili.

Jedna časť môjho ja nikdy nepochybovala o tom, že budeme oslavovať 20. výročie. Samozrejme, že som sa v živote naučila zvládať aj negatívne situácie, to znamená, že zároveň som sa vnútorne pripravovala na to, že bude koniec. Napriek všetkému sme sa na 20. výročie pripravovali bez ohľadu na to, čo sa dialo.

Prečo si podľa vás Kotleba zobral medzi prvými na paškál práve Divadlo Štúdio tanca?

Neviem si to vysvetliť. Veľa ľudí sa na to pýtalo, sú na to rozličné názory, teórie. Táto vec, prečo práve my, zostáva stále zastretá. Raz sa to po­dľa mňa ukáže.

