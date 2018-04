Zomrela Mečiarova pravá ruka. Bývalého politika Mjartana našli mŕtveho v byte

BRATISLAVA - Hasiči v Horskom parku na Drotárskej ceste v Bratislave našli v byte mŕtveho bývalého politika Ivana Mjartana. Informuje o tom televízia Joj na svojom spravodajskom webe.

Bývalý predseda vlády Vladimir Mečiar a bývalý politik Ivan Mjartan. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Podľa informácií televízie do bytu prišiel v pondelok človek z najbližšej rodiny a chcel sa dostať do spálne, ktorá bola zvnútra zamknutá. "Zavolali záchranárov a následne hasičov, ktorí byt otvorili. To, že išlo o bývalého politika, potvrdila polícia," uvádza televízia Joj.

Ivan Mjartan bol v minulosti splnomocnený veľvyslanec Slovenska v Českej republike. Bol považovaný za pravú ruku Vladimíra Mečiara. V roku 1999 kandidoval na prezidenta SR. Pôsobil aj ako štátny tajomník na ministerstve kultúry a šéf koordinačnej rady HZDS.

Pracoval aj v oblasti médií a stál pri zrode Radiožurnálu Slovenského rozhlas.

TASR

