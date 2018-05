Záhada futbalu v Topoľčanoch: Kam zmizli desaťtisíce eur?

BRATISLAVA - Chceli transparentný účet klubu, narazili na odpor. Možno preto, lebo vysvitlo, že v Topoľčanoch sa okolo futbalu dejú zaujímavé veci. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala HENRIETA ĎUROVOVÁ.

Zíva prázdnotou: Dokonca aj v čase posledného zápasu s Dubnicou nad Váhom. Zdroj:Henrieta Ďurovová

Jednou z nich je skutočnosť, že v meste fungujú súčasne na rovnakej adrese dve občianske združenia zastrešujúce tento populárny slovenský šport. Ide o MFK Topvar Topoľčany a MFK Topvar Topoľčany 1912. Spája ich nielen personálne obsadenie, ale najmä číslo bankového účtu, ktoré majú obe združenia rovnaké.

Mastná dotácia

Ako je to možné? Nuž, pýtali sme sa, ale namiesto jednoznačnej odpovede sme sa dozvedeli to, že ani primátor mesta Peter Baláž (Smer, Strana zelených) netuší, ako to vlastne so spomínaným účtom je. Nevie to ani hlavný kontrolór mesta Ján Kmeťo, ba dokonca ani niekdajší štatutár jedného zo združení, mestský poslanec Peter Žembera (Smer, Strana zelených). Nevedia ani to, kto sú štatutári spomínaných združení, a to napriek tomu, že jednému z nich aj v tomto roku miestni poslanci schválili bohatú futbalovú dotáciu vo výške skoro osemdesiattisíc eur! Táto sumička je podľa zmluvy uverejnenej na stránke mesta určená na bežné výdavky.

Konkrétne na športovú činnosť mládeže a žien, štartovné klubu, dopravné náklady na cestách na zápasy, prevádzku a údržbu športoviska. Dotácia sa, podľa zmluvy, nemôže použiť na odmeny trénerov, rozhodcov, hráčov mužstiev dospelých a hráčov s profesionálnou zmluvou, na platy vrcholového manažmentu, respektíve funkcionárov klubov a ekonómov klubov, transfery, kúpy a sústredenia hráčov mužstiev dospelých, kapitálové výdavky, výdavky na pohostenie, občerstvenie a dary pre funkcionárov, manažment a hostí z vrcholových zväzov. Mesačne na účet združenia putuje viac ako šesťtisícšesťsto eur a rodičia hráčov sa právom pýtajú, kde sa peniaze strácajú. Vyjadrili podozrenie, že táto mastná suma sa nejakým spôsobom vo vyúčtovaní prefakturuje tak, aby naoko všetko sedelo a každý bol istým spôsobom spokojný. Najmä futbalové družstvo dospelých, ktoré sa v tretej lige drží zázrakom a na zápasy doma sa naň chodia pozerať hádam len futbaloví funkcionári. „V áčku hrajú aj dorastenci, tak je všetko v poriadku,“ vysvetlil v skratke logiku celého toku peňazí čestný prezident klubu a primátor v jednej osobe Peter Baláž. Práve dorastencom je dotácia určená.

