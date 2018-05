Zabudnutí hrdinovia prvej svetovej vojny: Kde sú ich hroby?

BRATISLAVA - V prvej svetovej vojne bojovalo 400-tisíc Slovákov. Tým, ktorí dodržali prísahu monarchii, neskôr nadávali do zradcov. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala JANA ČAVOJSKÁ.

Radoslav Turik: Švejk preňho nesymbolizuje českých a slovenských vojakov, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne. Zdroj:Jana Čavojská

Severovýchod Slovenska sa spája hlavne s bojmi druhej svetovej vojny. No aj počas prvej svetovej vojny tam prebiehali ťažké boje, jedny z najkrvavejších v celom konflikte. Prelomenie Karpát znamenalo pre nepriateľskú armádu pomerne jednoduchý presun nížinou až do Budapešti, Viedne a ďalej do Európy. Pri bojoch na strategických miestach padli tisícky vojakov. Na ich hroby, roztrúsené v horách, história postupne zabudla. V roku 2004 ich začali obnovovať nadšenci z Klubu vojenskej histórie (KVH) Beskydy.

Radoslav Turik je historik a na strednej škole v Humennom učí dejepis. Nenavlieka sa do historickej uniformy ani nerinčí zbraňami. Zaoberá sa skôr výskumom. Keď si jeho študent Martin Drobňák vybral ako tému stredoškolskej odbornej činnosti hroby vojakov z prvej svetovej vojny, uvedomil si, aká je to veľká téma. Martin Drobňák s ňou vyhral celoslovenské kolo. A učiteľ so študentmi založili občianske združenie KVH Beskydy.

Švejk

Stretli sme sa pri soche Švejka v Humennom. Radoslav Turik mi pri nej ochotne zapózoval kvôli fotografii. Hoci podľa jeho názoru nie je šťastné spájať vojakov z prvej svetovej práve so Švejkom. „Je to literárna postava románu s protivojnovým charakterom, humorného, satirického. Nie veľmi symbolizuje účasť Slovákov a Čechov v prvej svetovej vojne. Hlavne kluby vojenskej histórie z Česka sú na Švejka priam alergické. Berú ho ako zosmiešňovanie pamiatky svojich pradedov, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne. A tá bola obrovským utrpením pre celú jednu generáciu.“

Plus 7 dní

