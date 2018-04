Za komunizmu mlátili ľudí. Dnes sa im všetci skladáme na pokojný dôchodok

BRATISLAVA - Naše zákony označujú komunistický režim ako nemorálny a protiprávny. Ibaže zločincami neboli len papaláši. Okrem nich to boli tisíce poskokov, ktorých mená nikto nespomína. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísal PETER GETTING.

Komunistická polícia: Jej príslušníci sú zodpovední za množstvo obetí, perzekúcií, násilia aj vrážd. Zdroj:Archív P7D

Príslušníci komunistickej polície pritom udržiavali totalitu doslova do posledných dní. Na sviečkovej manifestácii ich zasahovali stovky. Mlátili, zadržiavali, vyšetrovali a krivo svedčili proti ľuďom žiadajúcim dodržiavanie základných práv. Tridsať rokov sa im všetci zo svojich daní skladáme na výsluhové dôchodky.

Nielen veľké zvieratá

„Štyria vliekli svoju obeť, chlapca, a celou cestou ho bili. Surovo ho tlačili do auta a kým nezavreli dvere, bili ho po hlave. Bol som svedkom brutálneho vyčíňania polície, niektorí padli na zem... Od kina Mladosť sa objavili policajti so psami. S obuškami v rukách a so štít­mi nebrali na nikoho ohľad, bili starých i mladých... Vozidlo Verejnej bezpečnosti ma zrazilo, že som preletel cez kapotu a spadol pod kolesá na pravej strane auta. Dostal som kopance do rebier, ako ma zdvíhali zo zeme, tretí príslušník VB ma kolenom kopol do brucha... U Dvoch levov sa odohrávala ďalšia vlna násilia. Po prevezení na stanicu VB ma bez toho, žeby som kládol odpor, zbili obuškom... Príslušník VB odviedol chlapca z chodby a keď sa o päť minút chlapec vrátil, mal rozbité ústa a už nič nehovoril.“

To je pár svedectiev zo zásahu na sviečkovej manifestácii z 25. 3. 1988. Bol to najväčší útok komunistickej polície - zďaleka nie však jediný. Naopak, šlo o typický postup voči vlastným občanom zo strany vtedajšieho Zboru národnej bezpečnosti (ZNB), Verejnej bezpečnosti (VB) a Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Ako je známe, zásah riadili papaláši z hotela Carlton - náčelník Správy ZNB Západoslovenského kraja Štefan Mikula, náčelník Mestskej správy VB Ladislav Duduc, posledný šéf ŠtB Alojz Lorenc, vedúci tajomník Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Bratislave Gejza Šlapka, minister kultúry Miroslav Válek a ďalší.

Nešlo však len o „veľké zvieratá“. Kým šéfovia riadili, radoví policajti si udreli. A nebolo ich málo. Na zásah vyčlenili takmer tisícku policajtov a päťdesiat eštebákov. Okrem obuškov mali slzotvorný plyn, psy, vodné delá, pripravené mali aj ostré náboje.

