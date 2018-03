Hlavné mesto slobody tlače. Na pochode za Kuciaka vystúpili viaceré osobnosti

BRATISLAVA - "To, čo sa deje momentálne na Slovensku, je kľúčové pre celú Európu," povedal davu v Bratislave Christophe Deloire, šéf organizácie Reportéri bez hraníc. Spolu s ďalšími osobnosťami žurnalistiky vystúpil na Pochode za zavraždeného novinára Jana Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. Piatok 2. marca nazval dňom, keď sa Bratislava stala hlavným mestom slobody tlače.

Jeden z bratislavských plagátov. Zdroj:Emil Vaško

Pochod sa začal na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Potom sa dav s transparentmi presunul na Námestie slobody, kde ho privítal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Upozornil, že akcia nemá mať politický charakter a zhromaždení by si mali v prvom rade uctiť pamiatku zavraždených. Ľudí vyzval na minútu ticha.

Za novinárov denníka SME prehovorila k ľuďom šéfredaktorka Beata Balogová. „Pohľad na toto námestie ma napĺňa nádejou. Útok na novinára je útok na našu schopnosť kontrolovať mocných,“ povedala vo svojom prejave. Nikto iný okrem novinárov podľa nej túto kontrolu nebude vykonávať. „Na Slovensku zavraždili novinára. Veľmi dúfam, že táto veta bude rezonovať všade, kde sa budú robiť dôležité rozhodnutia pre túto krajinu.“

Viac nádeje, nie frustrácie

Zakladateľ Denníka N Jakub Fila ocenil prácu novinárov v uplynulých dňoch: "Ukázali solidaritu, ukázali ochotu pokračovať v kauzách o ktorých písal Ján a vytrvať vo svojej práci, kým sa tento čin nevyšetrí."

Zároveň vyzval poslucháčov na to, aby si zo stretnutia odniesli domov aspoň štipku nádeje na lepšie zajtrajšky: "Bolo by tragédiou, keby viedla táto udalosť k nárastu frustrácie, bezmocnosti či dokonca nárastu frustrácie. Stretnutie je dôležité pre novinárov, pretože potrebujeme cítiť, že za nami stojíte. Rovnako dôležité je aj pre vás. Je dobré po tom šoku cítiť aspoň na chvíľu pocit solidarity a vidieť, že ľudí, ktorým záleží na Slovensku je stále veľa."

Slušní ľudia na prokuratúre a súdoch

"Janko Kuciak sa dal charakterizovať dvoma slovami. Bol tým, čomu hovoríme dobrý chlapec. Zmyslom jeho práce bolo, aby urobil túto krajinu lepšou," zaspomínal si na zosnulého novinár Arpád Soltész.

Jeden z protivládnych plagátov na bratislavskom pochode. Zdroj: AP/SITA

"Niekto ho zavraždil. Na tento odporný čin existuje jediná odpoveď. Jankovu prácu dokončíme zaňho," sľúbil. "Nie len my novinári, ale my všetci spolu. Pretože aj v tých inštitúciách, ktorým my ako novinári teraz maximálne nedôverujeme, ako sú prokuratúra a súdy, je stále väčšina slušných ľudí, ktorí si chcú robiť slušnú prácu, len im to niekto nedovolí," myslí si Soltész. Dav mu dal za pravdu povzbudivými výkrikmi.

Špekulácie odmietla

Na pochod pozvali aj Pavlu Holcovú z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku. Z bezpečnostných dôvodov nakoniec neprišla. Napísala však list, ktorý sa ňu prečítala herečka Táňa Paufhofová. "Cítim sa paralyzovaná, akoby na mňa a moje myšlienky prišli štyridsaťstupňové mrazy," píše v ňom Holcová.

S Kuciakom pracovala intenzívne na viacerých kauzách. Na tej poslednej pracovali dlhých osemnásť mesiacov. Posledný polrok komunikovali niekoľkokrát denne, pretože cítili, že chýba len málo a bude to hotové. Vo výslednom článku, ktorý mal uzrieť svetlo sveta do niekoľkých týždňov, chceli uviesť čisté fakty bez škandálnych odhalení. "Holá pravda v tomto prípade sama o sebe dosť škandálna je," podotkla novinárka.

Odmietla špekulovať o tom či smrť Kuciaka súvisela s ich spoločnou prácou. Vo vyšetrovaní vyjadrila dôveru polícii. Hlavným posolstvom podľa nej malo byť, že myšlienku sa zabiť nedá, ani keby niekto veľmi chcel.

Skandujúci dav

Posledným vystupujúcim bol publicista Martin M. Šimečka. Ako páchateľa vraždy označil korupciu. "Ešte do minulého týždňa sme si o nej mohli myslieť, že je to akýsi odporný parazit na demokracii, ktorý okráda našu spoločnosť, ale dá sa s nim ako tak žiť.

Ale teraz už vieme, že dokáže aj zabíjať. Chce nás zastrašiť, obmedziť našu slobodu. Rád by som povedal, že sa môžeme spoliehať na našu vládu, ale nemôžem, lebo tomu neverím," priznal pred prítomnými. Tí začali tlieskať a skandovať "dosť bolo Fica," čím prehlušili aj Šimečkove slová.

Neoficiálne pred bránou

Po Šimečkovom prejave, hymne a záverečných slovách vyhlásili organizátori koniec oficiálneho pochodu a ľuďom odporučili pokojné rozídenie sa. Časť prítomných sa ale vydala k neďaleko stojacemu úradu vlády a začala menej pokojný protest proti premiérovi Robertovi Ficovi.

Hlavné heslá ktoré kričali boli "Odstúpiť, Fico do basy, Dosť bolo Fica a Mafia." Niekoľko odvážlivcov dokonca vyliezlo na bránu vládnej budovy a pokúsili sa ju rozbiť. Ostatní ich povzbudzovali skandovaním "otvor dvere."

Organizátori pôvodného spomienkového pochodu sa od tejto akcie dištancovali a pomocou megafónu sa pokúsili upokojiť protestujúcich. Tí ich však vypískali.

