Výstredný boháč Rattaj vrazil milióny do hudby: Kúpil si hviezdu Lanu Del Rey

BRATISLAVA - Spolumajiteľ tatranských zjazdoviek, herec a niekdajší finančný žralok Igor Rattaj vrazil milióny do hudby. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísali JANKA FIALOVÁ A NINA KOŠECKÁ.

Bude to mastné: Vystúpenie Lany Del Rey vyjde Rattaja draho. Zdroj:AP/SITA

Milionár kúpil český Aerodrome Festival in the Sky a jeho rozpočet pokoril všetky ostatné festivaly v histórii. Inšpiráciou mu je maďarský Sziget, cieľom vytvoriť festival svetovej úrovne. Podľa organizátorov rozpočet na toto podujatie prvýkrát prekročí sumu sto miliónov českých korún, čo sú v prepočte necelé štyri milióny eur. Aerodrome je tak síce stále nový na poli festivalov, no už teraz najdrahší v Česku aj na Slovensku.

Charita?

„Z hľadiska zisku je to takmer charita. Robím to pre biznis, ale s iným typom biznisu sa to porovnávať nedá. Primárne nejde o zisk, ale baví ma to,“ poznamenáva extravagantný milionár Igor Rattaj, ktorý tvrdí, že všetky ostatné české a slovenské hudobné festivaly sú z kategórie lacných. V tom, ako by mal festival vyzerať, má podnikateľ jasno.

„Ide hlavne o to, aby mal nejakého ducha. Aby programová skladba zodpovedala tomu, čo je trend.“ Na rozdiel od ostatných festivalov organizátori Aerodromu chcú technické zabezpečenie riešiť vo vlastnej réžii, nie cez externých dodávateľov. Podobne funguje skupina LiveNation, ktorá má vlastný ticketing, umelcov, v Amerike dokonca vlastné priestory, kde podujatia organizujú. „Chceme robiť festival, takpovediac, na kľúč,“ približuje Rattaj svoj plán pre české iDnes tv.

