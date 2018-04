Výrub pri Dunaji: Signalizuje výstavbu vodných diel?

BRATISLAVA - Zabetónujú staré koryto Dunaja? Profesionálnych aj dobrovoľných ochrancov prírody prekvapili informácie o možnej výstavbe vodných diel medzi Dobrohošťom a Sápom. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala JANA ČAVOJSKÁ.

Orliak morský: Najväčší u nás žijúci vták hniezdi na Ostrove orliaka morského, ktorý je v rámci CHKO Dunajské Luhy zaradený do piateho stupňa ochrany. Zdroj:Andrej Somora

Aktivisti tvrdia, že projekt sústavy troch alebo štyroch vodných diel aj s turbínami a plavebnými komorami je už podrobne rozpracovaný. Na slovenskej a pravdepodobne aj na maďarskej strane, keďže hranica s Maďarskom prechádza stredom starého koryta Dunaja. Musí ísť teda o bilaterálny projekt. Navyše v chránenej krajinnej oblasti, v území európskeho významu a v chránenom vtáčom území. Na verejnosti je zatiaľ o ňom ticho. Skupina aktivistov a odborníkov na vodné hospodárstvo a ochranu životného prostredia iniciovala ešte začiatkom februára stretnutie s vládnym splnomocnencom pre výstavbu a prevádzku vodného diela Gabčíkovo Stanislavom Fialíkom.

„Pán Fialík sa s nami stretol 6. februára 2018 v kancelárii na ministerstve dopravy,“ potvrdil jeden z aktivistov Andrej Kovarík, ktorý sa na stretnutí zúčastnil ako odborník pre oblasť ochrany životného prostredia. Okrem neho tam bol prezident ABVK (Asociácie bratislavských vodáckych klubov) Vladimír Mišík, predseda Medzinárodnej dunajskej plavby TID Štefan Barányi, predseda Slovenského úseku TID Adam Barányi a konzultant pre oblasť vodného hospodárstva Martin Mišík.

Bude alebo nebude?

Zo stretnutia so splnomocnencom majú aktivisti vlastný záznam. „Stanislav Fialík nás informoval, že predchádzajúci splnomocnenec vlády Ladislav Lazár začal s maďarskou stranou prípravu výstavby niekoľkých vzdúvacích stupňov v starom koryte Dunaja. Účelom týchto nových stupňov má byť zabezpečenie vyššieho prietoku vody do ramennej sústavy. Predpokladá sa, že budú obsahovať rôzne vzdúvacie a plavebné konštrukcie. Namietali sme, že taká výstavba by bola likvidačná pre športovú a rekreačnú plavbu a že na zlepšenie zavodnenia ramennej sústavy existujú lepšie riešenia. Aj že to navrhované je v rozpore s požiadavkami európskej rámcovej smernice o vode. No splnomocnenec Fialík nám oznámil, že kvôli pár tisíc vodákom zámer nikto nebude meniť. Rokovanie predčasne ukončil,“ opisuje Andrej Kovarík.

Celý článok môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU <<<

Plus 7 dní

Diskusia