Vyhrotená sebakritika mladučkej spisovateľky vyústila do anorexie, ktorá ju takmer pripravila o život

BRATISLAVA - Valentína Sedileková si už v pätnástich rokoch splnila sen a napísala knihu plnú svojich fantastických predstáv. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ sa s ňou rozprávala MONIKA MIKULCOVÁ.

Spisovateľka aj úspešná blogerka: Víťazka súťaže Junior Internet kategórii JuniorBLOG, ktorú organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET. Zdroj:Dávid Duducz

Je na pohľad drobná a krehká ako víla z rozprávky. Ale pri žiadnom jej slove vám nejde do hlavy, že pred vami sedí sedemnásťročná dievčina.

„Klobúk dolu pred jej trpezlivosťou a vytrvalosťou. Vavi napísala na svoj vek vyzreté dielko, zachovala si však pri tom svieži jazyk tínedžerov,“ vyjadrila sa ku knižke mladučkej autorky, Valentíny Sedilekovej, známa spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová.

Valentína o sebe tvrdí, že vždy rada snívala, ale jej dospievanie sa nezaobišlo bez temných mrakov. Študentku tvrdo poznačila anorexia. „Ničila mňa aj moju rodinu, trpela som obrovskými depresiami a dostala som sa do stavu, že buď to tu ukončím, alebo zabojujem. Keby nebolo mojej rodiny a priateľov, už tu možno nie som,“ vraví otvorene.

Inšpirovaná Potterom

„V jedenástich rokoch som začala písať prvú knihu. Volala sa Škola animágov a bola to čistá kópia Harryho Pottera, s menšími obmenami - hrdinkou bolo dievča a nie chlapec, do školy šla loďou a nie vlakom, prišiel po ňu trpaslík a nie obor,“ usmieva sa rodáčka z Banskej Bystrice. Túto knihu nedopísala, ale naštartovala jej chuť na ďalšiu literárnu aktivitu. V dvanástich rokoch teta vzala jej rodinu na výlet do Anglicka. Prostredie Oxfordu a Cambri­dgea Valentíne až príliš pripomínalo atmosféru z kníh Harryho Pottera a v jej hlave sa začal rodiť ďalší príbeh. „V dvanástich rokoch som teda začala písať knižku Pokrvní a veľmi som túžila po tom, aby mi ju niekto vydal,“dodáva.

Neuveriteľné, ale jej sen sa stal skutočnosťou. Jedno náhodné stretnutie spustilo lavínu udalostí, vďaka ktorým sa Vavi stala jednou z najmladších slovenských autoriek.

Ako začínajúca atlétka sa zúčastňovala na rôznych pretekoch. Po jednej súťaži ju tréner posadil do auta s paňou, ktorá mala rovnakú cestu wdomov. Zhodou okolností to bola bývalá učiteľka slovenčiny Dáša Mellová a so slečnou si rýchlo padli do oka. Práve táto dáma sa postarala o to, aby prvotina mladučkej Valentíny vyšla pod hlavičkou banskobystrického občianskeho združenia Generácia NULA, v ktorom sa zgrupujú tamojší básnici. „Nebyť jej elánu a snahy, tak by sme nezohnali sponzorov. Podarilo sa, a keď som mala pätnásť rokov, kniha naozaj vyšla,“ spomína Vavi.

Celý článok môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU <<<

Plus 7 dní

Diskusia