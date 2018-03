Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová: Úrad ombudsmana nie je lampáreň!

BRATISLAVA - Úrad verejného ochrancu práv dostáva ročne tisíce podaní a podnetov. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala ANKA ŽITNÁ LUČAIOVÁ.

Ombudsmanka: Mária Patakyová vystúpila na Dúhovom pochode. Zdroj: Michal Svítok

Týkajú sa detí, ktoré ešte nedosiahli plnoletosť a už ich vedú vo svojich záznamoch exekútori. Týkajú sa seniorov, s ktorými v zariadeniach zaobchádzajú ako s nesvojprávnymi, týkajú sa sťažností „bielej“ majority na rómsku komunitu, ale aj súdnych prieťahov.

O prvom roku v úlohe ombudsmanky s profesorkou MÁRIOU PATAKYOVOU (54) hovorila ANKA ŽITNÁ LUČAIOVÁ.

Stretávate sa v bežnom živote so situáciami, že si poviete - Toto by už bola téma pre ombudsmana?

Áno. Veľmi často, aj ja, aj moja rodina.

Chodia sa vám domov sťažovať?

Občas v rámci rozhovorov niečo prebleskne. Je to uhol pohľadu a nastavenie, akým spôsobom vnímate systémové nástroje v právnom poriadku, čo a ako by sa dalo využiť.

Kedy vlastne prichádza k slovu ombudsman?

Inštitút ombudsmanky je poslanie, pri ktorom zisťujem, že je to povolanie, kde základné práva prežarujú celým právnym poriadkom. Aj ja sa neustále oboznamujem s týmito prienikmi, ale, samozrejme, platí, že ombudsman koná tam, kde dochádza k nedostatočnej činnosti alebo k nečinnosti orgánov verejnej a štátnej správy. Myslím si, že aj ľudí to niekedy mätie, keď sa na nás obrátia a my ich usmerňujeme a vysvetľujeme im, že im nevieme pomôcť, lebo by mal konať iný orgán. Ak ide o rýdzo súkromnoprávne spory, sťažovateľovi vysvetľujeme, že musí vziať zodpovednosť do vlastných rúk. Na­smerujeme ho na príslušné inštitúcie, napríklad Centrum právnej pomoci, prípadne na mediátorov. Aby sa najprv pokúsili dohodnúť. Mediácia znamená počúvať sa navzájom. Ľudia sa pomocou tretej osoby, ktorá je odborne pripravená, snažia rozprávať a dohodnúť. Veľmi často totiž riešenie nie je v právnej rovine, ale v ľudskej. Väčšinou ide o majetkové spory, kde kataster nemôže opravou chýb obnovovať predchádzajúce zápisy, pretože to podľa zákona nie je možné. Iné je, ak sú v katastrálnom konaní prieťahy, tam pomôcť vieme a kataster buď vydá zápis, alebo vysvetlí, prečo nekoná. Opakujem však, v situáciách, kde sa žiada oprava, to už zasahuje do vlastníckeho práva a v takom spore je príslušný rozhodnúť iba súd.

Celý článok môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU <<<

Plus 7 dní

Diskusia