V RTVS končia viacerí redaktori. Poslanci chcú od Rezníka počuť vysvetlenie

BRATISLAVA – Nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Viera Dubačová plánuje iniciovať mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Od generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka chce na ňom počuť vysvetlenie ukončenia spolupráce s viacerými externými redaktormi verejnoprávneho média.

Šéf RTVS Jaroslav Rezník. Foto archív Zdroj:TASR/Pavel Neubauer

Dubačová v oznámení médiám konkretizuje, že na najbližšom zasadnutí mediálneho výboru navrhne následne zvolať mimoriadne rokovanie a verejné vypočutie Rezníka. "Mal by prísť svoje kroky a kroky svojich podriadených obhájiť," mieni Dubačová, ktorá poukazuje na to, že ukončenie spolupráce sa týka redaktorov kritizujúcich vedenie RTVS a jeho spravodajskej sekcie.

Podľa podpredsedu parlamentu a predsedu strany Mosta-Híd Bélu Bugára na zvolanie mimoriadneho výboru nebude mať poslankyňa Dubačová dosť podpisov. "Ja som už hovoril s koaličnými partermi, že keď máme budúci týždeň vo štvrtok zasadnutie výboru pre kultúru a médiá, tak vtedy zavoláme pána Rezníka. Ja to navrhnem ako posledný bod. Takže netreba mimoriadny výbor. Pani poslankyňa si z toho chce vytĺcť nejaký politický kapitál. Ale to nie je o tom, je to o tom, aby sme si vypočuli generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka, jeho argumenty a najmä fakty. Jedna strana tvrdí to a druhá niečo iné. Takže žiadny mimoriadny výbor ja podpisovať nebudem, keď to môžeme vytýčiť v riadnom termíne," uviedol pre agentúru SITA Bugár.

V súvislosti s piatkovými medializovanými informáciami hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková skonštatovala, že viacerým redaktorom skončila dohoda o externej spolupráci a vedenie spravodajstva sa rozhodlo, že niektorým z nich ju k dnešnému dňu nepredĺži. "Interné manažérske rozhodnutia, ktoré súvisia so zabezpečením programovej služby v oblasti spravodajstva, RTVS komentovať nebude," dodala.

TASR , SITA

