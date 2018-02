V prípade vraždy bossa sýkorovcov padli rozsudky. Súd rozdával vysoké tresty

BRATISLAVA - Sergeja M. a ďalších dvoch obžalovaných senát Okresného súdu Bratislava I v stredu odsúdil za pokus o vraždu bossa bratislavskej skupiny sýkorovcov Petra Čongrádyho alias Čongiho.

Obžalovaný Sergej M. prichádza na pojednávanie v prípade prípravy vraždy Petra Čongrádyho. Zdroj:AP/TASR

Súd hlavného obžalovaného Sergeja M. odsúdil na výnimočný trest vo výške 23 rokov. Odpykať by si ho mal vo väzení s maximálnym stupňom stráženia. Petra H. v stredu trojčlenný senát odsúdil na súhrnný výnimočný trest 18 rokov odňatia slobody a napokon Dušana Š. na päťročný trest odňatia slobody. Tiež by mali sedieť za mrežami v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Čo sa týka Petra H., súd v stredu zrušil predchádzajúce rozsudky v iných kauzách.

Ďalšie dve obžalované osoby v tejto kauze - Romana J. a Vladimíra Š. súd v stredu oslobodil spod obžaloby. U prvého trestnosť zanikla a Vladimírovi Š. sa podľa súdu nepodarilo dokázať vinu.

"Trestný čin vraždy v štádiu prípravy je v prípade obžalovaných Sergeja M., Petra H. a Dušana Š. preukázaný. Obhajoba obžalovaných, že výpovede svedkov sú nedôveryhodné, na súd nezapôsobila," uviedol mimo iného v zdôvodnení verdiktu predseda senátu Okresného súdu Bratislava I. Súd po vyhodnotení všetkých dôkazov dospel k záveru, že odsúdená trojica je vinná zo spomínaného trestného činu.

Rozsudok nie je právoplatný

Rozsudok nie je právoplatný, keďže trojica odsúdených podala odvolanie. O ňom bude v budúcnosti rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Dvaja oslobodení sa, prirodzene, voči rozsudku neodvolali. Na strane druhej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry voči niektorým obžalovaným podal odvolanie vo výške trestu.

Proces pokračoval naposledy minulý týždeň čítaním záverečných rečí ďalších obžalovaných. Ako prvý vystúpil so svojou záverečnou rečou obžalovaný Peter H. "Cítim sa byť nevinný a žiadam, aby ma súd spod obžaloby oslobodil. Aj ostatní obžalovaní požiadali senát, aby ich spod obžaloby oslobodil, keďže o žiadnej príprave vraždy Čongiho nevedeli. Predseda senátu zamietol hlavnému obžalovanému Sergejovi M., aby sa vyjadroval k svojej takmer 15-hodinovej záverečnej reči, ktorú prednášal tri dni koncom januára.

Čongrádyho zavraždili v roku 2004 na Pečnianskej ulici v Bratislave za bieleho dňa. Archívne foto Zdroj: TASR/Čižmáriková

V prípade už dávnejšie odzneli záverečné reči prokurátora a obhajcov. Obžalovaný Sergej M. sa vo svojej rozsiahlej záverečnej reči koncom januára zameral na podľa neho porušenie jeho práv, a to napríklad už pri vznesení obvinenia či vzatí do väzby. "Nebol som poučený o svojich právach, neboli mi preložené do ruštiny ani základné rozhodnutia o väzbe," tvrdil v januári na súde. Obvinenie vraj nebolo dostatočné, neupovedomili ho o výsluchoch svedkov a zákon v jeho neprospech bol podľa neho porušený aj pri preštudovaní vyšetrovacieho spisu.

Čongrádyho zavraždili v roku 2004 na Pečnianskej ulici v Bratislave za bieleho dňa. Jeho smrť mali neúspešne pripravovať už v roku 1999. Pred súdom stála spomínaná pätica mužov – Sergej M., Peter H., Roman J., Dušan Š. a Vladimír Š. V prípade dokázania viny im hrozil až výnimočný trest. Peter H. bol dlhšie na úteku a zadržali ho v Rumunsku. Je bratom zavraždeného kysuckého bossa Milana H.

V tejto kauze nejde o prvý proces. Priami vykonávatelia vraždy sa v roku 2014 dohodli s prokurátorom a uzavreli dohodu o vine a treste. Ivan Beňo, ktorý strelcov koordinoval, dostal 15-ročný trest, strelec a svedok prebiehajúceho procesu Peter Kopera o tri mesiace menej a jeho komplic Vladimír Smetana 14 rokov.

Čongrádyho zavraždili pred pizzeriou. Zasiahli ho do hlavy a rôznych častí tela 24 ranami, na následky ktorých na mieste činu zomrel. Bol považovaný za jedného zo štyroch nástupcov, vplyvných osôb skupiny sýkorovcov, po zavraždení jej zakladateľa Miroslava Sýkoru. Vyrastal v detskom domove a v skupine mal na starosti najmä jej ekonomickú časť. Začínal ako vekslák.

TASR

Diskusia