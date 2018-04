Utráca rozprávkový majetok! Počiatek obvinenia o úplatkárstve odmieta, dovolenkuje na Maldivách

BRATISLAVA - Jeden z najbohatších exministrov Ján Počiatek považuje obvinenia prokurátora Špirka o úplatkárstve za nezmysly a užíva si rozprávkový majetok. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísal KAROL BUSTIN.

Obľúbená destinácia: Na Maldivách zvykol Počiatek tráviť Silvestre, teraz už aj Veľkú noc. Zdroj:Archív P7D

Ján Počiatek sa stiahol z politického života pred dvomi rokmi, no jeho meno nedávno opäť zarezonovalo. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko prehovoril o tom, ako Počiatek vo funkcii ministra financií so svojím kamarátom Robertom Kaliňákom na poste ministra vnútra prefíkane bohatli a brali úplatky zo zákazky na sieťové komponenty a technológie.

Dvojnásobný minister Ficovej garnitúry Špirkove obvinenia odmieta. „Totálne nezmysly, zjavne politicky motivované. Čudujem sa, že to niekto vôbec berie vážne, keď ani samotný údajný zdroj týchto informácií sa k tomu nehlási,“ napísal nám v SMS. Na otázku, či sa nebojí, že by ho mohli obviniť, neodpovedal.

Každopádne to nevyzerá, že by súčasné dianie a podozrenia z korupcie Jána Počiatka príliš ťažili. Užíva si priam šťavnatý majetok miliónových hodnôt. Lieta po svete a trávi čas na luxusných dovolenkách, jazdí na najdrahších autách, o vilu a deti sa mu stará personál.

Šibačka na rovníku

Napríklad uplynulé veľkonočné sviatky prežil Ján Počiatek v 30-stupňovom teple na slnečných Maldivách. Nákladné cesty do zahraničia nie sú pre neho nič výnimočné. Dubaj a Maldivy hrali v rebríčku jeho vyvolených destinácií prím. Historky o údajných Počiatkových zahraničných škandáloch, či už vymyslených, alebo pravdivých, sa šírili slovenskou verejnosťou rýchlosťou svetla. No lietadlá s Počiatkom na palube štartovávali aj do Spojených štátov amerických. Chýry, že tam naposledy absolvoval akýsi typ ozdravno-liečebného pobytu, počul zrejme aj on sám.

„Sranda, že má stále niekto potrebu vymýšľať si tieto nezmysly. Žiadny dlhší čas som v USA netrávil. Naposledy som tam bol v októbri, keď mala dcéra prázdniny v škole. Chodím tam vždy len na výlet,“ reagoval Počiatek, ktorý sa vraj za veľkou mlákou nechystá podnikať, ani tam nechce vlastniť žiadnu nehnuteľnosť.

Celý článok môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU <<<

Plus 7 dní

Diskusia