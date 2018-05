Tajomstvá a krvavé rituály pri Púchove: Čo prezrádza minulosť?

BRATISLAVA - Pri Púchove sa nachádza keltské obetisko opradené tajomstvami a krvavými rituálmi. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísal PETER GETTING.

Ľudská obeta: Krvavý rituál priblížilo združenie Vae Victis počas Keltského dňa na Havránku. Zdroj:ARCHÍV Hradiska.sk

Poznajú ju v celej Európe. Kultúra horských Keltov na hornom Považí nesie názov púchovská aj v zahraničných lexikónoch a bedekroch. Práve okolo nášho mesta na Váhu sa pred dvetisíc rokmi, pred tým, než sa v ďalekej Palestíne narodil Ježiš, rozprestieralo osídlenie ľudu, ktorý po sebe zanechal úchvatné doklady talentu, zručnosti, ale aj zabudnutých rituálov a krvavého obetovania. Nebol to len známy Havránok pri Liptovskej Mare, kde dnes verejnosť môže vidieť v tamojšom archeoskanzene zrekonštruované kultové miesto s totemami a obetnou jamou. Neďaleko Púchova sme navštívili obetisko, ktoré je verejnosti takmer úplne neznáme.

Na obetisku

„Volá sa to tu Uhliská. Ľudia to tak kedysi pomenovali, lebo podobne ako v iných archeologických lokalitách tu vyorávali a nachádzali rôzne spálené predmety, črepy. Aj hlina bola v mieste obetnej jamy čudná, tmavá, mastná, prepálená. Prvý výskum sa tu robil ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Našli tu množstvo obetovaných predmetov, prepálených spôn aj krásne maľovanej keramiky. A tiež kosti. Zvieracie aj ľudské. Vedci analýzou zistili, že nájdené pozostatky spálených mŕtvol patrili najmenej piatim dospelým osobám, z toho pravdepodobne dvaja boli muži. Neboli to celé kostry. Medzi zlomkami kostí sa vôbec nenachádzali kosti tváre, články prstov či kĺby dlhých kostí, ktoré sa typicky nachádzajú na pohrebiskách spopolnených ľudí. Títo ľudia boli totiž obetovaní a tak ako ostatné obetné dary, aj časti ľudských tiel na obetnú hranicu asi pokladali neúplné. Tu na obetisku v Prosnom sa spaľovali ľudské obete po predchádzajúcom usmrtení a asi rozštvrtení.“

Kráčame strmým brehom v bukovom lese nad dedinou Prosné. Vedie nás Peter Jenčík, šéf občianskeho združenia Hradiská, ktorý už niekoľko rokov mapuje spolu s priateľmi praveké, slovanské aj keltské hradiská. Počas rozhovoru sa blížime k lokalite opradenej tajomstvami, z ktorých trochu mrazí. Pred 2 200 rokmi to tu isto vyzeralo inak. Predstavivosť však zlyháva. Horeli tu posvätné ohne, šamani zdvíhali ruky v tranze? Pred nami sa z lesa vynára lúka, nad ňou je neprehliadnuteľná vyvýšenina, priestor trochu pripomína prírodný amfiteáter.

Sme na mieste, kde sa kedysi nachádzalo keltské obetisko. Či, inými slovami, na archeologickej lokalite ľudu púchovskej kultúry. Tu ponúkali bohom všemožné dary. Vrátane najvyššieho: ľudskej obete. „Fakt je, že neveľké množstvo obetovaných ľudí svedčí o tom, že vtedajší ľudia sa k ľudskej obete uchyľovali výnimočne, pri mimoriadnych príležitostiach, možno pri hladomore, neúrode a podobne,“ hovorí Peter.

Bokom pod lesom sa nachádza jama, kde kedysi archeológovia našli temný objav. Nenápadná jama hovorí veľa o ľuďoch, ktorí tu žili dávno pred príchodom Slovanov.

