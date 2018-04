Stravovacie návyky detí na Slovensku sa zlepšujú. Viac ako polovica konzumuje ovocie denne

BRATISLAVA - Stravovacie návyky detí na Slovensku sa zlepšujú, vyplýva z prieskumu Potravinárskej komory Slovenska (PKS). Od roku 2012 sa výrazne znížil počet detí, ktoré pijú sladené nápoje. Až tretina desaťročných nepije sladené nápoje vôbec alebo len raz týždenne.

Naopak, negatívnou správou je nízka spotreba mlieka a mliečnych výrobkov. Každodenne konzumuje tento typ potravín len necelých 45 percent detí. Približne 13 percent detí nekonzumuje mlieko ani mliečne výrobky vôbec, alebo len raz do týždňa. Ako agentúru SITA informovala Ildikó Rábeková z PKS, najzaujímavejšie zistenia sa týkajú konzumácie ovocia, zeleniny a sladkostí. Dobrou správou je, že až 53 percent detí uviedlo, že čerstvé ovocie konzumuje každý deň. Naopak, asi desatina detí je čerstvé ovocie len raz týždenne alebo vôbec. Čerstvá zelenina je na jedálnom lístku v porovnaní s ovocím o niečo menej populárna, viac ako polovica detí však zeleninu konzumuje viac ako štyrikrát do týždňa. Z hľadiska vyváženého stravovania je zlou správou nedostatočné zastúpenie strukovín. Tretina detí má jedlá zo strukovín v jedálničku len raz do týždňa, 15 percent detí strukoviny neje vôbec.

V kategórii sladkosti prieskumníci zistili, že 27 percent piatakov konzumuje sladkosti každý deň a taktiež je alarmujúcim údajom, že takmer 23 percent detí je slané výrobky a pochúťky viac ako štyrikrát týždenne. Toto prezradili tohtoroční piataci v unikátnom celoslovenskom prieskume stravovacích a pohybových návykov, ktorý bol súčasťou kurzu zdravého životného štýlu Hravo ži zdravo. „Kurz nám dal možnosť nahliadnuť do správania žiakov a ich rodín, a to vďaka dotazníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kurzu. Tento rok dotazník vyplnilo 3 392 žiakov piateho ročníka základných škôl po celom Slovensku a niektoré zistenia nás prekvapili pozitívne, iné naopak negatívne. Potešilo nás, že klesá podiel detí, ktoré konzumujú sladené nápoje. Avšak zarazilo nás, že u piatakov klesá aj spotreba mlieka a mliečnych výrobkov,“ zhrnula výsledky prieskumu riaditeľka PKS Jana Venhartová.

