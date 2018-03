Stíha pracovať, vychovávať dve deti aj písať úspešné knihy. Mnohé ženy tým rozčuľuje

BRATISLAVA - Na Slovensku máme viacero skvelých autorov detských kníh, aj keď ani jedného písanie pre najmenších neuživí. MONIKA MIKULCOVÁ sa o tvorbe, detských čitateľoch aj životných skúškach zhovárala pre týždenník PLUS 7 DNÍ s úspešnou autorkou detských kníh, ZUZANOU ŠTELBASKOU.

Zuzana Štelbaská: Úspešná autorka detských kníh nechce vystupovať ako nedosiahnuteľný ideál. Zdroj:PLUS 7 DNÍ / Matej Kalina

Tvoria pre vlastné potešenie a svoje nadšenie dokážu preniesť aj na generáciu, o ktorej sa hovorí, že jej literatúra príliš nevonia. ZUZANA ŠTELBASKÁ (39) to tak tragicky nevidí. „Na besedách zisťujem, že deti majú načítané moje knihy. A tínedžerov zaujíma aj tvorba. Radím im, že je jedno, čomu sa venujú, dôležité je, aby robili niečo, čo ich baví,“ hovorí známa spisovateľka detských kníh, ktorej dva príbehy sa dostali aj do čítanky pre prvákov na základných školách.

O tvorbe, detských čitateľoch aj životných skúškach sa s úspešnou autorkou detských kníh zhovárala MONIKA MIKULCOVÁ pre týždenník PLUS 7 DNÍ.

Veľa matiek nestíha… Zamestnané ženy sa ponáhľajú z práce k deťom a na seba a záľuby im veľa času nezostáva. Pracujete v známej televízii, zväčša sama vychovávate dve deti, keďže váš manžel Ondrej je ako kameraman často na cestách. Kde beriete čas a energiu na písanie?

Veľa ľudí to skôr rozčúli, než aby to pôsobilo motivačne. Hoci je to veľká životná téma žien našej generácie, je ťažké hovoriť o tom tak, aby som niekoho nenaštvala. Skrátka, do ničoho sa nesilím, robím veci, ktoré ma bavia. Mám šťastie, že od pätnástich rokov pôsobím v médiách a táto práca ma baví. Spisovateľstvo prišlo ako prirodzená vec, lebo som nechutne aktívny človek. To je asi všetko. Robím to preto, lebo to chcem robiť. Nemusím to robiť. Nedá sa z toho žiť, nemôžem z toho urobiť svoje životné poslanie, lebo písanie kníh by ma neuživilo. Na moje veľké potešenie to ľudia chcú čítať. Som však presvedčená, že veľa žien sa venuje zaujímavým veciam, len nie sú také viditeľné.

Ako vznikala vaša prvá kniha?

Mala som veľa psích námetov, lebo sme vlastnili viacero psov. A nefiguroval v nich dospelý človek. Keď sa mi pred ôsmimi rokmi narodil syn Filip, ponorila som sa do chlapčenského sveta, preto bol môj prvý knižný hrdina chlapec. Vždy som vedela, že chcem písať pre deti, nikdy som nemala ambíciu písať pre dospelých.

Kniha zaujala, a tak ste pokračovali.

Nakoplo ma to a hľadala som iné námety. Ale ani prvá kniha nevyšla hneď. Začala som ju písať, keď mal syn tri mesiace, a kým vyšla, mal Filipko päť rokov. To už som mala dcéru Zorku. Často som ju pozorovala a fascinovalo ma, ako to dievčatko chodí samo po záhrade, má svoj svet, a tak som rozmýšľala, čo by tam asi mohla zažívať. Tak vznikla kniha Zornička a potom ďalšia, Filipko.

