Spravodajské odbory RTVS žiadajú zmeny. Od Rezníka chcú opatrenia pre nezávislé spravodajstvo

BRATISLAVA - Spravodajské odbory RTVS žiadajú generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka o rad opatrení na zaistenie slobodného, transparentného a nezávislého spravodajstva. Svoje požiadavky zverejnili vo štvrtok 3. mája popoludní na svojom profile na sociálnej sieti Facebook.

Medzi požiadavky spravodajských odborov patrí úprava postavenia externých zamestnancov spravodajstva. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

Šéfa RTVS žiadajú o stretnutie a prerokovanie ich požiadaviek. Ako píšu v úvode svojho stanoviska, „situácia v redakcii spravodajstva dospela do štádia, že ohrozuje vysielanie“. Sú nespokojní s doterajšími krokmi vedenia redakcie spravodajstva, ktoré podľa nich „dlhodobo a naďalej zvyšuje napätie v redakcii“ a „zavádzajúcimi a neúplnými vyjadreniami v médiách aj každodennými vyjadreniami na poradách spravodajstva“ prispievajú k jej rozvratu.

Na stretnutí s Rezníkom by Spravodajské odbory RTVS chceli prerokovať svoje konkrétne návrhy a požiadavky. Tie by podľa nich mohli prispieť k upokojeniu situácie a zabezpečiť tak plnenie úloh, ktoré RTVS voči verejnosti má.

Medzi požiadavky spravodajských odborov patrí úprava postavenia externých zamestnancov spravodajstva. Chcú určenie jasných podmienok, ako a kedy sa z externého spolupracovníka môže stať interný, a zavedenie dvojmesačnej výpovednej lehoty aj pre externých zamestnancov tak, ako to majú interní.

„Zmluvy na mesačné obdobie sú v rozpore zo základnými princípmi sociálneho štátu a zamestnanca stavajú do pozície druhoradého pracovníka, čím ohrozujú jeho slobodu prejavu v práci,“ tvrdia. Žiadajú opätovné predĺženie zmlúv s redaktormi Matúšom Dávidom, Kristiánom Čekovským, Janou Masárovou a Matúšom Baňovičom. Práve im RTVS v piatok 27. apríla nepredĺžil zmluvy.

Všetci štyria boli externí pracovníci spravodajstva RTVS, síce denne vyrábali spravodajské príspevky, ale neboli internými zamestnancami a zmluvy im každý mesiac obnovovali. Odbory ďalej žiadajú, aby boli vedením pripravované ukončenia pracovných pomerov vopred prerokované so zástupcami spravodajských odborov podľa Zákonníka práce. Tiež, aby na týchto rokovaniach odborom prezentovali konkrétne dôvody a mohli sa k nim vyjadriť.

Spravodajské odbory RTVS sa v neposlednom rade vyjadrujú aj k vedeniu redakcie spravodajstva RTVS. To by mali podľa nich viesť profesionáli s vysokým spoločenským kreditom a relevantnými novinárskymi skúsenosťami. Obsadenie vedenia spravodajstva by podľa odborov malo vzísť z výberového konania, ktorého súčasťou má byť verejné vypočutie kandidátov.

Chcú, aby bol zástupca spravodajských odborov súčasťou celého procesu a mohol sa vyjadriť v mene spravodajských odborov ku kandidátom. „V tejto súvislosti zároveň konštatujeme, že za súčasný kritický stav v spravodajstve sú zodpovední Vahram Chuguryan, Petra Stano Maťašovská a Hana Lyons,“ píšu ďalej. Podľa nich „napriek opakovaným výzvam na upokojenie situácie zo strany zamestnancov robili kroky, ktoré napätie ďalej vyostrovali.

Manažérske zlyhania

Ich manažérske zlyhania už doteraz viedli k viacerým výpovediam kľúčových členov redakcie. Namiesto toho, aby sa odchodom snažili zabrániť, kolegov na výpovede vyzývajú aj na poradách“ a tým ohrozujú vysielanie spravodajstva. Žiadajú preto, aby sa na spomenuté pozície vo vedení spravodajstva v najbližšom reálnom termíne urobil konkurz podľa nich navrhnutých princípov.

V závere stanoviska tiež vyzývajú na intenzívnejšie spájanie zložiek spravodajstva – rozhlasovej, televíznej a online a nie ich delenie. „V snahe zmierniť napätie v redakcii a predchádzať vzájomným nedorozumeniam či zlým interpretáciám aktuálneho písomného zápisu z porady žiadame zabezpečenie spoločných porád spravodajstva online formou (len pre členov redakcie), na ktorých by sa touto cestou mohli zúčastniť všetci redaktori prispievajúci do spravodajstva..“

Z porád navrhujú zvukový záznam, ktorý by sa archivoval. „Spravodajstvo verejnoprávneho média rovnako ako samotná RTVS slúži verejnosti – má prinášať vyvážené a objektívne informácie. Aktuálne sme vnímaní ako najobjektívnejšie spravodajstvo v SR a sme na to hrdí. Veríme, že v tomto ide o spoločný záujem nás i vedenia RTVS, preto sa týchto princípov budeme naďalej držať a sme pripravení ich obhajovať vnútri aj navonok,“ dodávajú Spravodajské odbory RTVS.

Ako na dnešnej tlačovej besede vedenia spravodajstva RTVS a šéfa RTVS konštatoval Jaroslav Rezník na list od Spravodajských odborov RTVS odpovedia v zákonnej lehote. Máme na to 15 dní, povedal. Ku konkrétnym požiadavkám sa nechcel na tlačovej besede vyjadriť skôr.

