AKTUALIZOVANÉ

Špeciálny prokurátor žiada potrestať Špirka. Opozícia ho za to kritizuje

BRATISLAVA - Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik podal na prokurátora Vasiľa Špirka návrh na disciplinárne konanie. Ako ďalej informuje na svojej internetovej stránke Denník N, urobil tak ešte minulý týždeň v stredu.

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Archívne foto Zdroj:TASR/AP

Hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová pre denník povedala, že zatiaľ nebudú hovoriť, aký trest pre Špirka žiadajú, ani čoho sa podľa Kováčika dopustil. „K podrobnostiam, ktoré budú predmetom posudzovania disciplinárnej zodpovednosti prokurátora disciplinárnou komisiou, sa v súčasnosti nebudeme vyjadrovať,“ uviedla.

Denník pripomína, že Vasiľ Špirko vystúpil pred novinármi pred budovou Úradu špeciálnej prokuratúry vo štvrtok 8. marca – deň pred jedným z veľkých protestov na Námestí SNP. Šprirko vtedy podrobne opísal, ako chcel vyšetrovať vážne podozrenia z manipulovania tendrov a z korupcie, ale namiesto toho bol stíhaný on. Stíhanie Špirka prokuratúra dvakrát zastavila a oslobodila ho aj disciplinárna komisia. Na druhý deň malo vedenie Generálnej prokuratúry SR tlačovú besedu, kde Špirka za jeho vystúpenie kritizoval Dušan Kováčik aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Ten nazval Špirkovo vystúpenie „garden party“ a kritizoval ho za to, že to neurobil v zasadačke, dodáva denník.

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik chápe až veľmi dobre, čo od neho chce súčasná štátna moc. A to absolútnu lojalitu a zastrašovanie všetkých prokurátorov, ktorí majú ešte zdvihnutú hlavu a dokážu verejnosti povedať, v akom marazme žijeme. Uviedla to opozičná SaS v reakcii na Kováčikovu žiadosť disciplinárne potrestať prokurátora Vasiľa Špirka.

Kombinácia činnosti a nečinnosti

"Dušan Kováčik kombináciou svojej činnosti a nečinnosti už nedokáže verejnosť presvedčiť, že nestojí na strane organizovaného zločinu, ktorým je prerastená celá štátna mocenská štruktúra," uviedol podpredseda SaS Ľubomír Galko. Podľa poslanca Jozefa Rajtára (SaS) mal Kováčik už dávno skončiť. "Zjavne však nedokáže odísť z funkcie sám, a niet ani tej sily na Generálnej prokuratúre SR, ktorá by ho z funkcie dostala. Preto ho bude musieť k odchodu prinútiť stále viac rozhorčená verejnosť," odkázal.

Podľa šéfa OĽaNO Igora Matoviča Kováčik zrejme nepochopil udalosti posledných týždňov na Slovensku. "Brutálne popravený Ján Kuciak neúnavne písal o systéme, ktorý robí všetko pre ochranu páchateľov a trestá odvážnych ľudí, ktorí na ich skutky upozornia. Preto by som výrazne radšej privítal správu, že špeciálny prokurátor Kováčik nariadil vykonať domové prehliadky u bývalých ministrov Počiatka a Kaliňáka ako správu o tom, že miesto pochvaly odvážneho prokurátora Vasiľa Špirka, ho ide opäť len kriminalizovať," vyhlásil líder Obyčajných s tým, že vrana vrane oči nevykole a zrejme ani z Kováčika nebude prokurátor, ktorý bude ohlasovateľov korupcie chrániť.

Špirko sa o návrhu dozvedel z médií

Tlačová agentúra Slovenskej republiky požiadala o stanovisko aj prokurátora V. Špirka. "Vzhľadom na to, že dnes som absolvoval služobné úkony, z dôvodu ktorých som nebol v práci, a o návrhu na disciplinárne konanie som sa dozvedel z médií, v tomto momente sa k nemu neviem vyjadriť. Vyjadrím sa po tom, čo sa oboznámim s povahou disciplinárneho previnenia ako i navrhovaného postihu. Ďakujem," odpísal v SMS správe.

SITA

Diskusia