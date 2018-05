Slovensko produkuje v rámci EÚ málo odpadu. Málo aj recykluje, povedal Sebíň

BRATISLAVA - Čím viac odpadu krajina produkuje, neznamená zároveň, že aj viac znečisťuje životné prostredie. Slovensko síce v rámci EÚ produkuje relatívne málo odpadu, no zároveň aj málo recykluje. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK Michal Sebíň.

Slovensko podľa údajov Eurostatu z roku 2016 patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu. Ilustračné foto Zdroj:Gettyimages.com

„Slovák vyprodukuje 348 kilogramov odpadu za rok, čo patrí k najmenším hodnotám v EÚ, kde je priemer približne 500-600 kilogramov. Najviac odpadu produkujú Nemecko, Holandsko, škandinávske krajiny, ktoré sú naopak najlepšie v miere recyklácie. Preto nezáleží na tom, koľko sa vyprodukuje odpadu, ale ako s ním v konečnom dôsledku nakladáme,“ upozornil Sebíň.

Slovensko podľa údajov Eurostatu z roku 2016 patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu. Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje (66 percent) či spaľuje (11 percent), a len 23 percent sa recykluje či kompostuje.

Podľa dohody medzi inštitúciami EÚ do roku 2025 by sa malo recyklovať aspoň 55 percent odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi. Do roku 2030 by podiel recyklovaného komunálneho odpadu mal dosiahnuť 60 percent a do roku 2035 aspoň 65 percent. Recyklovať by sa v roku 2025 malo aj minimálne 65 percent odpadu z obalov, pričom tento podiel by mal do roku 2030 vzrásť na 70 percent. Do roku 2030 by malo na skládkach skončiť maximálne 10 percent komunálneho odpadu.

TASR

Diskusia