Slovensko ako moderná environmentálna krajina? Sólymos v to verí do roku 2030

BRATISLAVA - Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) verí, že sa mu podarí presadiť novú environmentálnu stratégiu. Upozorňuje, že tá súčasná má už 25 rokov, a ak chce byť Slovensko modernou európskou krajinou, malo by mať novú stratégiu.

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Dúfam, že sa nám podarí presadiť a prijať moderný európsky dokument a Slovensko bude mať modernú európsku environmentálnu stratégiu budúcich 20 rokov," povedal v rozhovore pre TASR. Priblížil, že nastaví kompetencie jednotlivých sektorov a ministerstiev, ako aj ich spoluprácu.

Stratégia má neskôr slúžiť aj ako rámec pri zmenách legislatívy. "Keď sa tam dohodneme, že chceme mať národné parky také, že bude 50 až 75 percent bezzásahových, tak podľa toho by sa potom mala logicky meniť aj legislatíva," skonštatoval Sólymos. Materiál má slúžiť ako usmernenie, na čo treba pri prijímaní legislatívy pamätať.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zverejnilo prvý návrh Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 koncom vlaňajška. Dokument má priniesť systémové riešenia pre najväčšie environmentálne výzvy Slovenska, akými sú kvalita ovzdušia, odpady a lesy.

Medzi hlavné opatrenia, ktoré majú ambíciu zlepšiť kvalitu životného prostredia aj zdravia obyvateľstva, patrí zjednodušenie systému a dodržiavanie bezzásahovosti v najvyššom stupni chránených území, udržateľná ťažba dreva, podpora obehovej ekonomiky a motivačný systém poplatkov za odpad. Ďalšími sú odklon od skládkovania, útlm výroby energie z uhlia a zavedenie envirovýchovy do formálneho vzdelávania. Rieši aj prechod na zelenú ekonomiku a zelené verejné obstarávanie.

Proces strategického environmentálneho hodnotenia dokumentu by mal trvať do konca marca 2018. Následne pôjde do medzirezortného pripomienkovania a na rokovanie vlády. Verejnosti je návrh k dispozícii na webe ministerstva.

TASR

