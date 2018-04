AKTUALIZOVANÉ

Slováci opäť vyšli do ulíc Za slušné Slovensko. Požadujú odstúpenie Gašpara

BRATISLAVA - Desaťtisíce ľudí sa dnes opäť zišli na Námestí SNP v Bratislave s požiadavkou na odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara. Účastníci zhromaždenia Za slušné Slovensko požadujú tiež dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, ako aj vyšetrenie všetkých káuz, o ktorých Kuciak písal, a to za účasti medzinárodného policajného tímu.

Na snímke protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko v Bratislave 5. apríla 2018. Zdroj:AP/TASR

Opakovanou výzvou na okamžité odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara, ako aj na systémové zmeny v polícii sa v Bratislave skončilo zhromaždenie Za slušné Slovensko. Na Námestí SNP sa podľa medializovaných informácií zišlo vyše 45-tisíc ľudí, protest prebehol pokojne. Zhromaždenia sa konali aj v ďalších 34 mestách po celom Slovensku aj v zahraničí. „Pán premiér Peter Pellegrini a minister vnútra Tomáš Drucker, čakáme, že presadíte jasné systémové zmeny vo fungovaní polície, súdov a prokuratúry. Inak prídeme znovu,“ uzavrela jedna z organizátorov zhromaždenia Karolína Farská s tým, že od vymenovania novej vlády prešlo desať dní, no zatiaľ neurobila nič.

Podľa organizátorov protestu Karolíny Farskej a Juraja Senigu je odvolanie Gašpara prvým krokom na nezávislé vyšetrenie tejto vraždy. Skandujúci dav medzi jednotlivými prejavmi kričal Dosť bolo Smeru! alebo Predčasné voľby!

Ako prvá vystúpila investigatívna redaktora Trendu Zuzana Petková, podľa ktorej sa na Slovensku zatiaľ žiadne politické kauzy, ktorým sa investigatívni novinári venovali, nevyšetrili. Dôsledkom je beztrestnosť mocných a obrovská miera nedôvery v políciu a štátne orgány, ktoré chránia páchateľov a nie obete.

Zástupcovia študentskej iniciatívy Nie je nám to jedno poukázali na to, že výmenou ministrov vo vláde sa nič nezmenilo. Vymenilo sa zopár figúrok, naša krajina sa však po vražde Jána Kuciaka zmenila veľmi,“ vyhlásila študentka Juliana Horváthová a zdôraznila, že študenti budú bojovať za to, aby dokázali na Slovensku nájsť uplatnenie a dôstojné podmienky. Za týmto účelom bude iniciatíva organizovať diskusie pre študentov po celom Slovensku.

Za kultúrnu obec a iniciatívu Žiadame okamžitý kultúrny reparát sa davu prihovoril herec Richard Stanke, podľa ktorého vláda Petra Pellegriniho nezačala pracovať na zmene Slovenska na slušnú krajinu. „Politický kurz jeho vlády sa nezmenil, nik z ministrov, ktorí čelia kauzám, neodišiel. Robert Fico sa nám smeje do tváre a riadi svojich poslušných lokajov,“ vyhlásil.

Na snímke protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko v Bratislave 5. apríla 2018. Zdroj: AP/TASR

Opäť vyzval na výmenu novej ministerky kultúry Ľubice Laššákovej, ktorá je podľa asi 5 000 osobností z kultúry nedostatočne kompetentná na riadenie tohto rezortu. Na Slovensku sa podľa Stankeho začala normalizácia, čo sa prejavuje aj v riadení verejnoprávnej RTVS.

Podľa sociologičky Eleny Kríglerovej súčasné Slovensko charakterizuje hlboká nedôvera v inštitúcie tejto krajiny. „Nepodarilo sa nám vybudovať funkčné a nezávislé inštitúcie. Každá nevyšetrená kauza traumatizuje spoločnosť a nedôvera sa prehlbuje,“ vyhlásila s tým, že takýto stav nahráva extrémistom.

SITA

Diskusia