Scestovaná novinárka: Nechápem, že ľudia na Slovensku rozmýšľajú len v kontexte malej krajiny

BRATISLAVA / PRAHA - Slovenská novinárka Magdaléna Vaculčiaková pracuje od roku 2009 s prestávkami na voľnej nohe a cestuje najmä do rozvojových krajín. Navštívila už 45 štátov. Najradšej má interakciu s miestnym obyvateľstvom a priznáva, že je zhrozená z väčšinového slovenského postoja k iným kultúram.

Magdaléna Vaculčiaková zaznamenáva príbehy ľudí z mnohých krajín, ktoré publikovala vo viacerých slovenských médiách, napríklad v týždenníku PLUS 7 DNÍ, mesačníku Zdravie alebo denníku SME. Od roku 2014 je digitálnou nomádkou.

"Pri mojich začiatkoch to bolo trochu jednoduchšie ako dnes, pretože hoci spolupracujem s viacerými médiami a situácia je stabilnejšia než predtým, trh je v našej oblasti celkom malý, najmä vzhľadom na témy, ktorým sa venujem. Žiadne honoráre mi ako novinárke na voľnej nohe úplne nepokrývajú náklady. Ale pre svoje projekty neustále hľadám rôzne spôsoby financovania.," priznala Magdaléna Vaculčiaková v rozhovore pre Aktualne.cz.

Najnovšie spolu so snúbencom Noelom Rojom spustili projekt Woman Who Stay, ku ktorému vytvorili crowfundingovú kampaň. Zameraný je na príbehy žien z rôznych častí sveta, ktoré zostali doma osamotené, keďže muži museli odísť, aby sa postarali o rodinu.

Krátkozraký názor

Informácia o zavraždení novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice zastihla Vaculčiakovú v Senegale: "Priznám sa, že ma to priviedlo aj k uvažovaniu nad mojou prácou v teréne. Častokrát počúvam, prečo si nechávam platiť za dovolenku, prečo niekam vôbec cestovať. Na Slovensku stále prevláda názor, že to, čo sa deje za hranicami krajiny, sa nás netýka. Keď prinesiem informáciu z terénu, ku ktorému väčšina Slovákov jednoducho nemá vzťah, a niekto sa ma spýta, prečo tam cestujem, keď na Slovensku máme problémov dosť, vnímam to ako krátkozraké. Je pre mňa nepochopiteľné, že v dnešnej dobe dokáže niekto stále premýšľať iba v kontexte jednej malej krajiny."

Scestovaná novinárka má skúsenosť, že čím viac času strávila mimo Slovenska, o to viac po návrate vnímala strach, ktorý u nás ľudia majú z inakosti.

"Je pre mňa ťažké si predstaviť žiť v tak homogénnej spoločnosti. Od ľudí z rôznych kultúr, rôzneho vierovyznania a ekonomického zázemia som sa toho veľa naučila. Čím viac cestujem, tým som ku Slovensku kritickejšia, ale Noel mi ukazuje pozitívne stránky krajiny. Je pravda, že keď sa už človek dostane k Slovákom dostatočne blízko, tak sme veľmi podobní priateľským a dobrosrdečným Mexičanom z juhu," dodala v rozhovore pre Aktualne.cz.

