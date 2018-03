S Vadalom Trošková vraj vybavovala pozemky, aj keď už dávno pracovala pre premiéra

BRATISLAVA - Oveľa nespratnejší ako Vadala, bol Diego Roda, ktorý vraj mal problémy s platením nájomného za štátne pozemky.

Znovu zadržaný: Na Antonina Vadalu vydali Taliani európsky zatykač. Pre drogový trestný čin spáchaný organizovanou zločineckou skupinou s nadnárodnou pôsobnosťou. Zbalila ho naša polícia v utorok Zdroj:PLUS 7 DNÍ / Július Dubravay

Ficova asistentka Mária Trošková prišla v spoločnosti Antonina Vadalu do pobočky Slovenského pozemkového fondu na východe. Chcel si prostredníctvom svojej firmy prenajať štátne pozemky, ktoré nakoniec nedostal. Stalo sa to údajne po voľbách v roku 2016, napísala Juliána Bieliková pre týždenník PLUS 7 DNÍ.

Aspoň to tvrdí náš zdroj z fondu. A dodáva, že oveľa nespratnejší ako Vadala, bol Diego Roda, ktorý vraj mal problémy s platením nájomného za štátne pozemky. Ako šafári dnes?

Udržiavané vzťahy

Stretnutie, ktoré spomína náš zdroj, sa odohralo dlho po tom, čo Mária Trošková začala robiť na Úrade vlády. Vyplýva z toho, že s Antoninom Vadalom, ktorého podozrievajú z napojenia na taliansku ’Ndranghetu, mohla byť stále v kontakte. Aj keď už chodila s premiérom na dôležité stretnutia a mala jeho dôveru. Zamestnankyňou Úradu vlády sa stala v marci 2015. „Vadala chcel zmluvy, nedostal ich. Trošková bola už vtedy známa,“povedal nám náš zdroj, ktorého meno máme v redakcii, ale na jeho žiadosť ho zatiaľ nezverejníme.

Obáva sa o svoju bezpečnosť, keďže v čase, keď pracoval v pozemkovom fonde, si raz našiel povolené všetky skrutky na kolesách a raz dokonca jedno z kolies za jazdy odletelo. Trestné oznámenie však nepodal. Stretnutie na pozemkovom fonde Troškovej a Vadalovi údajne sprostredkoval poslanec za Smer Emil Ďurovčík.

