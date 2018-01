Šéf RTVS Jaroslav Rezník. Zdroj:Tasr

RTVS stopla dlhoročnú reláciu Reportéri, ktorú v tradičnom čase v pondelok večer nahradí tiež publicistický program Občan za dverami. "Relácia Občan za dverami, zameraná na problémy občanov v sporoch s úradmi a inštitúciami sa obsahovo rozšíri o ďalšie reportáže. Pomôže tomu posilnenie redakcie o redaktorov doteraz pôsobiacich v Reportéroch. Obe redakcie sa tak po 15. januári zlúčia do jednej," informuje v stanovisku RTVS.

"Nezávislosť médií je ohrozená, keď slovenská verejnoprávna RTVS pozastavuje jedinú investigatívnu televíznu reláciu v krajine a preraďuje žurnalistov po kritike od verejnosťou financovanej kultúrnej inštitúcie, ktorá má blízko k vládnej strane SNS," uviedla medzinárodná mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc na Twitteri. Na reláciu Reportéri sa naposledy sťažovala Matica slovenská za novembrovú reportáž o tom, ako využíva finančné prostriedky. Členom jej predsedníctva je aj otec generálneho riaditeľa RTVS, Jaroslav Rezník st.

Media independence threatened as Slovak public media @RTVS suspends the country's only TV investigative programme and reclasses the journalists following critique by a publicly-funded cultural body close to the SNS governing party #RTVS #Reporteri