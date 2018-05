Románik z paláca: Dcéru Andreja Kisku zbalil cudzinec so slabosťou pre prezidentských potomkov

BRATISLAVA - Klestil, Kennedy, Sarkozy, ľudia s menami slávnych prezidentov sa mladíkovi z Viedne akosi stále pletú do cesty. So synom slávneho rakúskeho prezidenta podniká, s dcérou slovenskej hlavy štátu, ako sme najnovšie zistili, tvoria pár.

Natália Kisková. Zdroj:AP/TASR

Ale aj on sám sa narodil s priezviskom, pri ktorom sa potenciálny svokor Andrej musí usmievať. Hrozí totiž, že Natália Kisková (28) sa vydá za Schustera. Náhoda či osud?

S ambíciami politika

„Mám niekoho, s kým sa stretávam už dlhšie. Nemôžem povedať, či je to priateľ, zatiaľ neviem, či to je vážne. Je cudzinec, ale nepoviem odkiaľ. To je moje tajomstvo,“váhala vlani v lete Natália. Po necelom roku sa ukázalo, že vážne to bolo. Minulý týždeň totiž na bratislavskú konferenciu o startupoch nezavítala sama. Naopak, v Starej tržnici, kde prebiehali prednášky, to vyzeralo ako na rodinnej párty Kiskovcov. Na pódiu rečnila Natália, brat aj otec Andrej. Z publika ich mlčky sledoval tajomný cudzinec. Dobre oblečený muž s okuliarmi sa posadil hneď ve­dľa Natáliinej matky Márie. Prezidentova dcéra potom už len potvrdila, čo si podaktorí v sále mysleli. „Je dnes aj tu, ale nikto ho nepozná,“ podotkla s nevinným žiarivým úsmevom. Viac prezradiť nechcela.

Lenže chybička sa vkradla. Verejnosť na Slovensku mladého muža skutočne nepozná, to sa však nedá povedať u našich západných susedov. Rodený Viedenčan Michael Schuster si už doma stihol urobiť meno. V hlavnom meste Rakúska vyštudoval Technickú univerzitu, najprv sa presadil ako expert na softvér, dal sa na financovanie start­upov, ale dostal chúťky aj na vysokú politiku. A nie bez úspechu.

Plus 7 dní

Diskusia