Reportéri sa majú na jeseň vrátiť do vysielania RTVS. Relácia bude mať precíznejší formát

BRATISLAVA - V jesennej vysielacej štruktúre RTVS, od 15. septembra, by sa opäť mali objaviť Reportéri. Prísľub opätovného zaradenia v dramaturgicky precíznejšom formáte predniesol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS. Členovia kontrolného orgánu túto informáciu zobrali na vedomie, zároveň požiadali šéfa verejnoprávneho média, aby na každom zasadnutí rady informoval o príprave nového formátu investigatívnej relácie, ktorá podľa nich jednoznačne do vysielania RTVS patrí.

Reportéri nebudú súčasťou programu RTVS dočasne. Zdroj:TASR/AP

Rezník na rokovaní deklaroval, že Reportéri nebudú súčasťou programu dočasne. "Nechceme reláciu zrušiť, ale ju zlepšiť," zdôraznil generálny riaditeľ RTVS. V nasledujúcom období sa preto podľa jeho slov bude pracovať na novom formáte, ktorý bude zodpovedať nárokom, aké má relácia tohto typu spĺňať – témami i ich spracovaním.

Generálny riaditeľ zopakoval, že dôvodom dočasného stiahnutia Reportérov z vysielania je súčasný formát, "z ktorého sa investigatívny charakter relácie takmer úplne vytratil". Relácia podľa Rezníka v poslednom období nereflektovala na závažné celospoločenské kauzy a venovala sa skôr občianskej publicistike, čím sa dramaturgicky prekrývala s reláciou Občan za dverami.

"V poslednom období sa tiež zvýšil počet sťažností a podnetov, v ktorých nám sťažovatelia prostredníctvom svojich právnych zástupcov vypočítavajú a dokladujú elementárne faktografické chyby a omyly v relácii, na základe ktorých nás žiadajú o odvysielanie opravy a finančnú kompenzáciu za poškodenie dobrého mena," uviedol Rezník.

Podľa neho je súčasný stav dôsledkom toho, že sa v predchádzajúcom období Reportérom v RTVS nevenovala dostatočná pozornosť a podpora, ktorú si zaslúži tento typ publicistiky a relácia bola poddimenzovaná po odbornej, technickej i finančnej stránke. "RTVS investigatívny formát neruší, no nechceme, aby živoril bez jasného dramaturgického konceptu," prízvukoval generálny riaditeľ RTVS.

Prínosom by podľa Rezníka malo byť aj dočasné spojenie redakcií Reportérov a programu Občan za dverami. Zlúčenie, premietnuté do väčšieho počtu redaktorov napĺňajúcich menší objem vysielacieho času, má zvýšiť kvalitu i adresnosť relácií s vyšším spoločenským zásahom. Rezník poukázal i na to, že redaktori Reportérov dostanú v rámci relácie Občan za dverami priestor v jednom z najsledovanejších časov s priemernou sledovanosťou 300.000 divákov.

Predseda Rady RTVS Igor Gallo na rokovaní vyjadril presvedčenie, že podobné rozhodnutia, aké vedenie RTVS prijalo v súvislosti s Reportérmi, by sa nemali členovia rady dozvedať z médií. Potvrdil zároveň, že v súvislosti s podobnými prípadmi sa s generálnym riaditeľom RTVS dohodol do budúcnosti o informovaní rady v "reálnom čase".

Na dnešnom rokovaní sa zúčastnil aj tím redaktorov relácie Reportéri.

TASR

