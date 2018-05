Prikázaný sviatok. Kresťania si pripomenú Nanebovstúpenia Pána

BRATISLAVA - Kresťania si vo štvrtok pripomenú sviatok Nanebovstúpenia Pána, teda vstúpenie Krista do neba – Ascensio Domini. Tento sviatok si kresťania na celom svete pripomínajú 40 dní po Veľkej noci. Pre svoju nadväznosť na premenlivý termín veľkonočných sviatkov patrí sviatok nanebovstúpenia k pohyblivým. Pre katolíkov je prikázaným sviatkom, a teda v tento deň sa musia zúčastniť na svätej omši. V Evanjelickej cirkvi a.v. sa začína týmto sviatkom svätodušný kruh cirkevného roka. Po tomto sviatku nasleduje Nedeľa po Vstúpení a o 10 dní svätodušné sviatky, známe ako Turíce. Svätodušný kruh a zároveň slávnostnú časť cirkevného roka evanjelikov uzatvára sviatok Svätej Trojice - Sancta Trinitas.

Veriaci si budú na bohoslužbách pripomínať zavŕšenie diela Ježiša Krista na Zemi a jeho návrat k nebeskému otcovi. Ilustračné foto Zdroj:Shutterstock.com

Veriaci si budú na bohoslužbách pripomínať zavŕšenie diela Ježiša Krista na Zemi a jeho návrat k nebeskému otcovi. So svojimi učeníkmi sa Spasiteľ lúčil s prísľubom, že bude prítomný vždy medzi tými, ktorí sa zhromaždia v jeho mene. V evanjelických kostoloch je pre tento sviatok charakteristické chrámové rúcho bielej farby.

Spomienka na odchod Ježiša Krista zo Zeme pripadá vždy na štvrtok, tento rok na 5. mája. Podľa cirkevnej tradície žil Ježiš Kristus 40 dní po svojom zmŕtvychvstaní medzi apoštolmi, robil zázraky na ich povzbudenie a dával im posledné usmernenia do budúcej apoštolskej práce. Zároveň im prisľúbil Ducha Svätého, ktorý im všetko pripomenie a bude ich učiť a viesť. Jeho zoslanie sa slávi desať dní po Kristovom nanebovstúpení ako tretí najväčší cirkevný sviatok.

Nanebovstúpenie opisujú viaceré z biblických kníh. Ježiš podľa nich vyviedol apoštolov na vrch a slávnostne ich vyzval ísť do celého sveta a hlásať evanjelium. Potom ich požehnal a vzniesol sa pred ich očami, ale oblak ho zakryl. Nato sa im zjavili dvaja anjeli a povedali, že Ježiš odišiel do neba, ale znova príde na zem. Bude to jeho druhý príchod pri poslednom súde.

Význam sviatku Nanebovstúpenia Pána sa premietol do ľudového pranostického kalendára a ľudia dodnes veľmi starostlivo sledujú, aké je počasie, pretože jedna z pranostík hovorí: „Ako je na Vstúpenie, tak bude celú jeseň." Roľníci sa vždy na sviatok nanebovstúpenia obávali dažďa, pretože „aj malý dážď na Vstúpenie senu škodí, jasný deň mu osoží."

SITA

