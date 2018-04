Prepojenie politikov a podnikateľov: Ak je niečo legálne, ale vyzerá to zle, nemali by ste to robiť

BRATISLAVA - V nastavení univerzitného vzdelávania sú naše krajiny veľmi rozdielne, v prepojení politikov s podnikateľmi nachádzame príbuznosť.

Schuyler Foerster: Limity prepojení politikov a podnikateľov? Zlé je to už vtedy, keď máte príliš veľa otázok. Zdroj:Martin Domok

Možno neželanú, ale veľmi aktuálnu. Plukovník amerického letectva a vysokoškolský profesor Schuyler Foerster prednášal o bezpečnostnej politike na vysokých školách v Česku aj na Slovensku. Čo si myslí o našich študentoch? V čom sú iní ako tí v Amerike?

Na zbrane, ktoré v USA zabíjajú na školách, masové protesty proti nim, ale aj na slovenské demonštrácie proti korupcii a budúcnosť NATO sa ho pre týždenník PLUS 7 DNÍ pýtala VERONIKA COSCULLUELA.

Vlani ste učili jeden semester v Brne. Prečo Brno?

Fullbrightova komisia ma tam poslala, lebo na Masarykovej univerzite majú študijný program bezpečnostné štúdie. To je moja oblasť. Brno je zaujímavé miesto na život. Veľmi som sa potešil, že to nie je Praha, lebo som hľadal mesto, ktoré by nebolo hlavným mestom.

Navštívili ste niekedy predtým Česko, Slovensko alebo strednú Európu?

Pred 25 rokmi sme žili vo Viedni, niekedy začiatkom 90. rokov. Chceli sme sa s manželkou vrátiť do tejto časti Európy, lebo ma skutočne zaujímalo, ako sa to za ten čas zmenilo.

A zmenilo sa niečo?

Áno, jasné, že áno. Mnoho vecí sa zmenilo. V Brne sme videli mnoho nových budov, moderných, vo výstavbe. Bratislava sa stala moderným vibrujúcim mestom. Praha, Bratislava aj Brno zo seba striasli prach socializmu a objavili samy seba. To je z vizuálnej stránky. Ale aj všetko, čo sa deje so spoločnosťou, boje, ktoré vediete, sledujem s veľkým záujmom. Našli ste vlastnú identitu a ste v pohode s tým, kým ste. Aj študenti, ktorých som učil, Česi aj Slováci, sú hrdí na to, čím sa ich krajiny stali.

