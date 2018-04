Posielali do sveta správy zo sýrskej Rakky pod nadvládou Islamského štátu. Prežili iba desiati

BRATISLAVA - Sedemnásť aktivistov odhaľovalo pravú tvár Islamského štátu. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala JANA ČAVOJSKÁ.

Mohamad Almusari: Jeden z aktivistov z tímu Rakka is being slaughtered silently. Odhaľovali pravú tvár ISIS, o svojich skúsenostiach nakrútili film City of Ghosts, Mesto duchov. Zdroj: Archív, Jana Čavojská

Mohamad Almusari nevyzerá ako hrdina. Nižší zavalitý tridsaťšesťročný muž nehovorí po anglicky. Jeho pohľad často uniká niekam do diaľky. Kedysi pracoval ako asistent veterinára. Potom vyštudoval a učil matematiku. V roku 2014 však do jeho rodnej Rakky vtrhli muži s čiernymi zástavami, so zahalenými tvárami a samopalmi. Bojovníci Islamského štátu (ISIS).

V Sýrii bola už tri roky občianska vojna. Krajina ponorená do chaosu bola pre islamských extrémistov pomerne ľahkým terčom. Obyvateľom Rakky muži vysvetlili, že tam vybudujú štát fungujúci podľa pravidiel islamu. „To, čo zavádzali, však bolo od islamu veľmi vzdialené. Bola to extrémistická, úplne neprijateľná ideológia. Obyvateľom Rakky bola cudzia, no oni sa snažili vnútiť nám ju pomocou zbraní. Začali so zatýkaním a likvidovaním tých, ktorí im odporovali. Podarilo sa im mesto úplne izolovať od vonkajšieho sveta. Z Rakky neodchádzali žiadne objektívne správy, iba ich propaganda, ktorá tam mala prilákať ďalších bojovníkov. Považovali sme za svoju povinnosť ukázať svetu, aké zverstvá sa tam v skutočnosti dejú,“ vysvetľuje Mohamad Almusari, ako sa stal hrdinom.

Pravá tvár teroristov

Sedemnásti aktivisti sa už poznali. Počas sýrskej revolúcie točili videá o odboji proti prezidentovi Asadovi a vešali ich na internet. To isté začali robiť pod Islamským štátom. Dokumentovali dianie v uliciach. Zatýkania. Verejné popravy najrôznejším spôsobom - zastrelením, sťatím, ukrižovaním, zhadzovaním z vysokých budov. Kruté telesné tresty. Sexuálne násilie.

Plus 7 dní

