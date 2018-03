Poliačik hodnotí prácu ministerstva školstva na päťku. Najväčšie problémy vidí v oblasti vysokého školstva

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR splnilo iba desať cieľov zo 118, ku ktorým sa zaviazalo. Vyčíslil to nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Poliačik (Progresívne Slovensko), ktorý o tom hovoril na tlačovej konferencii v parlamente. Prácu rezortu školstva hodnotí známkou nedostatočná a odporúča, čím by učiteľom reálne pomohol.

Najhoršie si vláda podľa Poliačika počínala v oblasti vysokého školstva, dobre na tom nie je ani regionálne školstvo. "Nula splnených cieľov je aj v oblasti duálneho vzdelávania a športu," doplnil s tým, že lepšie si počína ministerstvo v oblasti národnostných menšín. "Už teraz je 50 percent cieľov splnených a na zvyšných sa pracuje," uviedol poslanec.

Poukázal aj na zákon, ktorý má zvýšiť atraktívnosť učiteľského povolania. Poliačik mu neverí. Podľa poslanca učitelia stále nedostali zmeny, ktoré im rezort roky sľubuje. Pripomenul pripravovaný strategický dokument Učiace sa Slovensko, s ktorým sa podľa neho od novembra roku 2016 nič nedeje.

Poliačik je presvedčený, že učiteľom a školstvu by reálne pomohli kvalitná a systematická metodická podpora, mentoring, dostatok metodických materiálov, učebníc, online materiálov a sloboda pri ich výbere. "Musíme mať systematickú podporu učiteľov v školách, aby boli schopní nielen plniť si úlohy, ale aj aby mohli svoje vzdelávanie a vzdelávanie detí prispôsobovať 21. storočiu. A aby deti vedeli pripravovať aspoň čiastočne na ten svet, ktorý príde. Nie, že ich iba učíme zorientovať sa v tom, ktorý máme dnes," povedal Poliačik.

Podľa neho treba tiež funkčný systém kontinuálneho vzdelávania a vyššie platy, ktoré by postupne do roku 2025 mali dosiahnuť hranicu 80 percent priemerného platu zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. "Učiteľom treba zvýšiť plat bez toho, aby to záviselo od ich vzdelávania," doplnil s tým, že zmeniť treba napríklad aj prípravu budúcich učiteľov.

