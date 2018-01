Pohoda získala ocenenie. Je najekologickejším festivalom v Európe

BRATISLAVA - Najväčší slovenský hudobný festival Pohoda je najekologickejší v Európe, na European Festival Awards (EFA) v holandskom Groningene si v stredu večer (17.1.) prevzali jeho zástupcovia toto ocenenie.

V poradí 22. ročník Pohody sa uskutoční na letisku v Trenčíne 5. až 7. júla. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Máme radi miesto, na ktorom Pohoda je. Preto je pre nás prirodzené, že k nemu pristupujeme s ohľadom a rešpektom. Rovnako je to aj s komunitou ľudí, ktorá sa na festivale stretáva, podobne je to aj v čase mimo festivalu, preto sú zelené riešenia prirodzenou súčasťou Pohody. Sme radi, že si to všimla aj porota EFA, ďakujeme za cenu v kategórii Green Operations Award," uviedol pre médiá šéf Pohody Michal Kaščák a dodal: "Na Pohode sa okrem zvyšovania kvality služieb snažíme neustále znižovať akýkoľvek dopad na životné prostredie. Pohoda je jediný festival v strednej Európe, na ktorom sa triedi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a dokonca sa priamo v areáli unikátnou technológiou kompostuje. Do kompostéra putovali aj všetky príbory a obaly, v ktorých sa podávalo jedlo."

Počas Pohody 2017 sa v stane Živice powered by ZSE uskutočnili diskusie a praktické workshopy zamerané na ekologické témy. Ten bol navyše vďaka vlastnej solárnej elektrárni úplne energeticky nezávislý. Elektráreň vyrobí za jeden deň 120 kWh elektriny. Takto vyrobená elektrina pokryje napríklad celkovú spotrebu na svietenie v 120 domácnostiach, pričom ušetrí 30 kg CO2. K lepšej orientácii v areáli prispievajú solárne LED lampy. Tie osvetľujú runaway a všetky dôležité plochy. Takto vyrobená energia by stačila napríklad na nabitie 3000 mobilných telefónov a ušetrí viac ako 49 kg emisií CO2.

Dôležitou súčasťou znižovania emisnej stopy je aj doprava. Aj v roku 2017 organizátori v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko vypravili špeciálny festivalový rýchlik z Košíc a z Bratislavy. Okrem toho zorganizovali Pohodovú prímestskú dopravu (autobusové spojenia okolitých miest s festivalovým areálom) či nabádali návštevníkov na spoločnú dopravu na festival prostredníctvom projektu #spolunapohodu.

Spolu s minulým rokom Pohodu na European Festival Awards vybrali do TOP 10 shortlistov v jednotlivých kategóriách celkovo 11-krát. Dva roky po sebe z pódia menovali slovenský festival v zoznamoch najlepších promotérov, najlepších stredne veľkých festivalov, ako aj podujatí s najlepším line-upom. Okrem ocenenia za ekologické riešenia bola Pohoda tento rok aj v najužších výberoch na ocenenie za inovácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ocenenie pre najlepšie aktivity značky na festivale, ako aj v rámci Take a Stand Award (ocenenie za prístup v rámci dôležitých spoločenských tém). Okrem hlasov odbornej poroty zavážila v kategóriách Najlepší stredne veľký festival a najlepší Line-up aj verejná anketa. Minulý rok v nej hlasovalo 800.000 ľudí z celej Európy. Aj preto patrí za stredajší večer veľká vďaka predovšetkým fanúšikom. Pre organizátorov sú už 20 rokov jednoznační víťazi kategórie Best festival audience.

V poradí 22. ročník Pohody sa uskutoční na letisku v Trenčíne 5. až 7. júla. Účasť už potvrdili The Chemical Brothers, Jamie Cullum, St. Vincent, Ziggy Marley, Glass Animals, Danny Brown, SOJA, Rodriguez, Aurora, Little Dragon, Blossoms, Fink, Calexico, El Gusto, La Femme, Knower, Bazzookas či Rebel Babel.

Lístky na 22. ročník Pohody sú v predaji na webovej stránke pohodafestival.sk. Informoval PR manažér festivalu Anton Repka.

TASR

