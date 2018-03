SNS poslala do Bruselu neskúsenú úradníčku. Dcéru sudkyne

BRATISLAVA - Personálna politika rezortu obrany pod vedením SNS vyvoláva otázky. Do Bruselu poslali neskúsenú úradníčku, na prestížny kurz si jej kolega musel vyčerpať dovolenku. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala Veronika Cosculluela.

Rýchla kariéra: Právo v Košiciach, MGIMO v Moskve, stáž v Luxembursku, rok na obrane a šup do Bruselu. Dcéra Ivetty Macejkovej postupuje v kariére rýchlo. Zdroj:PLUS 7 DNÍ / internet

Podmienky ako pre princeznú! Dcéra šéfky Ústavného súdu Ivetty Macejkovej, 28-ročná Iveta Marušáková, od začiatku februára zarezáva v Bruseli. Vyslalo ju tam ministerstvo obrany a zostať by tam mala tri roky.

Hoci nad jej nomináciou na post obrannej poradkyne krútili hlavou viacerí odborníci, pozíciou mladej úradníčky diplomatky to nijako neotriaslo. Naopak. Podľa našich informácií štát nešetril ani na jej plate.

Tajný plat a iné výhody

Štátni zamestnanci vyslaní do zahraničia poberajú niekoľkonásobne vyššie mzdy ako ich kolegovia, ktorí vykonávajú službu verejnosti na Slovensku. Je to normálne, veď na tých, ktorých posielajú štátne inštitúcie reprezentovať krajinu do cudziny, sa predsa kladú vyššie nároky. Mal by sa od nich vyžadovať relevantný počet odslúžených rokov a z nich vyplývajúce skúsenosti. Samozrejmé je ovládanie cudzích jazykov.

Ministerstvo zahraničných vecí vydáva každý rok takzvaný koeficient, ktorým sa tabuľkové platy násobia. V Belgicku je to od tohtoročného januára číslo 6,89. Ak teda úradník zaradený napríklad do ôsmej platovej triedy zarába na Slovensku 892,50 eura, v Belgicku môže brať až 6 150 eur. Po­dľa našich informácií by teda Iveta Marušáková mohla v Bruseli zarábať spolu s osobným príplatkom mesačne až 10-tisíc eur v hrubom. Overiť si to oficiálne je však ťažké, lebo kompetentní zaťato mlčia.

