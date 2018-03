Po boku psychopata: Prvými varovnými príznakmi narušenej osobnosti je priveľké nadšenie, obdiv a lichôtky

BRATISLAVA - Život s ním je ako na horskej dráhe! Raz vás zahrnie prívalom citov a vyznaní, potom po vás pošliape ako po handre. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala MONIKA MIKULCOVÁ.

Psychopata môžeme včas rozpoznať, ak sa zameriame nielen na to, ako na nás pôsobí alebo čo a ako hovorí, ale výlučne na jeho správanie,“. Zdroj:shutterstock

Nevníma vaše potreby a bolesť, v zajatí vlastného ega a predstáv o svojej výnimočnosti je ponorený do svojho sveta.

„Spolužitie so psychopatom neraz predstavuje krajne devastujúcu životnú skúsenosť, ktorá vo vyhrotených prípadoch môže zanechať trvalé stopy na duševnom zdraví. Prinajmenšom však znižuje sebavedomie a sebaúctu partnera a vedie k pocitom zatrpknutia, sebaobviňovania či k rezignácii. Nie nadarmo sa vraví, že ľudia so psychopatiou často žijú ,celkom dobre‘, len ich okolie to má ,pekelné‘," opisuje vzťah s narušenou osobnosťou psychiater Artúr Ivančík.

Šarmantný šialenec

Pod pojmom psychopat si možno väčšina ľudí predstaví obraz zjavom neštandardného a správaním agresívneho či impulzívneho človeka. „Opak však býva omnoho častejší - navonok ide o šarmantnú až neodolateľnú osobu. Jej kultivované správanie a celkový prejav môžu okolie veľmi priťahovať,“ vysvetľuje známy psychiater. Podľa odborníkových slov nejde o všedného a nudného človeka a skoro vždy niečím zaujme.

Podobnú skúsenosť opísala Sofia. Jej partner Lukáš bol navonok príťažlivý muž, ktorý pôsobil na okolie tajomne a hĺbavo. Najlepšie sa cítil v ženskej spoločnosti, keď mohol nejakú slečnu ohúriť svojimi vzletnými myšlienkami a dobre hraným záujmom o každý jej pocit a slovo.

„Zdal sa mi spočiatku vnímavý a citlivý. Navyše mi intenzívne dával najavo, aký je mnou očarený. Postavil ma na piedestál a zbožňovanie tohto muža mi neskutočne imponovalo. Netušila som, že je to jeho účinná zbraň,“ rozpráva Sofia. Keď ju získal, prejavoval sa ako egoista, ktorý nebral ohľad na jej pocity. A nielen na jej. V spoločnosti ju často ignoroval, odmietal jej kamarátov aj rodinu. Raz jej prejavoval nehynúci obdiv, vzápätí jej však tvrdil, že nikto iný by s ňou nevydržal, že vlastne môže byť rada, akého skvelého chlapa pri sebe má.

„On mohol čokoľvek, na všetko mal argument, všetko si vždy ospravedlnil. Za každý môj krok, nad ktorým strácal kontrolu, ma kritizoval, urážal, zosmiešňoval. Z extrémne milujúceho muža, ktorý ma zahŕňal darčekmi, sa z hodiny na hodinu stal zúrivý psychopat!“krúti hlavou.

Celý článok môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU <<<

Plus 7 dní

Diskusia