Osobnosti a aktivisti podpísali výzvu adresovanú politikom. Žiadajú Gašparovu hlavu

BRATISLAVA – Viac ako 140 slovenských osobností a aktivistov podpísalo výzvu adresovanú politickým predstaviteľom k aktuálnej politickej situácii v krajine. V súvislosti s ňou a s vyšetrovaním vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej žiadajú kompetentných o naplnenie niekoľkých svojich požiadaviek. Informovala o tom spoluautorka výzvy Zuzana Wienk.

Policajný prezident Tibor Gašpar. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Jednou z požiadaviek je odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, čím by sa obnovila stratená dôvera v dané inštitúcie. Dočasní zástupcovia by zároveň mali byť vybratí v otvorenom procese s jasnými kritériami, pričom by mali mať preukázateľné skúsenosti, vysokú odbornosť a morálny kredit.

Vo výzve sa ďalej uvádza, že podobné hodnoty by mal mať aj človek, ktorý by zasadol na post ministra vnútra.

Signatári sa na zodpovedné inštitúcie obracajú aj so žiadosťou o prijatie opatrení na ozdravenie polície, prokuratúry a súdov.

"Zástupcovia odborných organizácií medzi nami sú pripravení v krátkom čase predložiť súbor návrhov pre také opatrenia a vstúpiť do dialógu o ich prijatí," píšu signatári. Tí tiež žiadajú vedenie generálnej prokuratúry, aby zabezpečilo mimoriadny dohľad nad vyšetrovaním nielen dvojnásobnej vraždy, ale aj prípadov, na ktoré novinár upozornil.

Výzvu podpísalo 145 osobností a aktivistov. Zastúpenie majú umelci, akademici, právnici, podnikatelia či predstavitelia občianskej spoločnosti. Je medzi nimi napríklad umelecký šéf Divadla Astorka Marián Amsler, sociologička a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kriglerová, riaditeľ O2 Peter Gažík, bývalý sudca Ústavného súdu a Súdneho dvora EÚ Ján Klučka, riaditeľka Občan, demokracia a zodpovednosť Šarlota Pufflerová, člen Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie Juraj Rizman, právnička a zároveň riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová, riaditeľka neziskovej organizácie Centra pre filantropiu Zuzana Thullnerová, sociológ Michal Vašečka či občiansky aktivista Pavol Demeš.

TASR

