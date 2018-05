Obvinená z normalizácie: Šéfka televízneho spravodajstva Hana Lyons o neslobode v RTVS

BRATISLAVA - „Vnímať osobnú neslobodu môže byť mnohokrát osobná vec,“ vraví šéfka televízneho spravodajstva RTVS Hana Lyons.

Hana Lyons: Nie je v poriadku, aby aj vtedy, keď žiadna radikálna zmena nenastala, pokračovali niektorí ľudia v neobjektívnej kritike, len preto, že sa im nepáči nový manažment. Zdroj:PLUS 7 DNÍ / Martin Domok

Nútené odchody redaktorov, protestné výpovede, znepokojenie Reportérov bez hraníc, niektorých poslancov parlamentného výboru pre kultúru a médiá, či dokonca samotného prezidenta. Napätá situácia medzi redaktormi spravodajstva a manažmentom RTVS niekoľko týždňov plní stránky bulváru. Strany konfliktu komunikujú otvorenými listami. Kým redakcia televízie hovorí o neslobode, vedenie to popiera. Kde nastal problém? Prečo ho verejnoprávne médium nevie vyriešiť vnútorne? Majú sa diváci obávať o budúcnosť inštitúcie, na ktorej chod sa nemalou sumou všetci skladáme?

Šéfky odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky HANY LYONS (56) sa v rozhovore pre týždenník PLUS 7 DNÍ pýtala VERONIKA COSCULLUELA.

Ako prežívate v RTVS deň slobody tlače (s Hanou Lyons sa rozprávame na Medzinárodný deň slobody tlače - pozn. red.)?

Priznám sa, že v bežnom pracovnom dni ešte k oslave nedošlo. Je to však udalosť, ktorú by si významom mali novinári pripomínať. Aj tvorcovia v spravodajstve RTVS, lebo tvoria slobodne. Sloboda slova bola aj zostane. To sme od prvej chvíle ako nové vedenie presadzovali.

V čom vidíte slobodu?

Neslobodný novinár nemôže pôsobiť plnohodnotne v žiadnom médiu, ale vo verejnoprávnom je sloboda ešte dôležitejšia. V mene cieľovej skupiny, teda v našom prípade verejnosti, musí tvorca ponúkať široké spektrum objektívnych, no nestranných informácií, aby si verejnosť slobodne utvárala vlastný názor. Tú sú jediné hranice slobody. A to neraz zdôrazňujem i svojim kolegom - Tvorba pre verejnoprávnu RTVS nie je bezbrehé insitné umenie.

Máte u vás aj takých novinárov, ktorí sú neslobodní v tomto vašom ponímaní?

Možno sa tak niektorí cítia. Najmä tí menej skúsení, ktorí sa nevedia alebo nechcú odosobniť od vlastných emócií. Vnímať osobnú neslobodu môže byť mnohokrát osobná vec. Závisí to od osobných ambícií človeka aj od toho, ako tvorca vníma verejnoprávnosť. Verím, že mnohí, ktorí pre RTVS roky pracujú, sa dokážu cítiť aj dnes superslobodní. To sú práve tí tvorcovia, ktorí dokážu robiť roky profesionálne a kvalitne, či už v spravodajskej časti, alebo v aktuálnej publicistike. Potom sú aj takí, ktorí sa dokážu cítiť neslobodne po jednom nevydarenom príspevku. Vnímajú veľmi osobne, keď si dovolíte povedať, že angažovaný prejav, vzrušené prídavné mená alebo vsúvanie osobných názorov do spravodajských príspevkov RTVS nepatria.

